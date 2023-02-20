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СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
фото ілюстративне

Підозрювані змушували інших вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора

Служба безпеки України викрила понад 30 освітян-колаборантів, які займались русифікацією захоплених українських шкіл. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«З початку 2023 року більше ніж 30 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом», – йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних – керівники створених російськими окупантами «відділів освіти», а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв. Зокрема, у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрито очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії нашої держави.

Також педагоги змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора. У разі відмови – погрожували «повідомити» до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку рашистів.

«А у тимчасово захопленому Сєверодонецьку ідентифіковано очільницю місцевого «відділу освіти» терористичної організації «лнр». З початку вересня минулого року вона активно «відновлювала» роботу освітніх інституцій на користь РФ. Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи. У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та «зарплату» у російських рублях», – додали в СБУ.

Крім того, викрито керівницю «районного управління освіти Новопсковського району ЛНР», яка періодично організовує поїздки вчителів на «курси переформатування» до російського міста Воронеж.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що вчителі-колаборанти почали перевіряти телефони дітей на Луганщині.

Читайте також: Школа в підпіллі. Як херсонські вчителі під час окупації навчали дітей за українською програмою
Теги: СБУ школа вчитель колабораціонізм

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