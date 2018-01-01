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    Наука та освіта

    Директором Українського культурного фонду обрали юристку Юлію Федів

    На посаду претендували ще 12 спеціалістів
    Виконавчим директором Українського культурного фонду обрали юристку-міжнародницю Юлію Федів. Члени наглядової ради фонду на чолі з Мариною Порошенко віддали на користь претендентки шість голосів із семи можливих. Фонд у поточному році має поповнитися на 207,5 мільйонів гривень.  Освіту Юлія Федів отримала у Бременському
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    Освіту Юлія Федів отримала у Бременському університеті Німеччини
    Освіту Юлія Федів отримала у Бременському університеті Німеччини

    На посаду претендували ще 12 спеціалістів

    Виконавчим директором Українського культурного фонду обрали юристку-міжнародницю Юлію Федів.

    Члени наглядової ради фонду на чолі з Мариною Порошенко віддали на користь претендентки шість голосів із семи можливих.

    Фонд у поточному році має поповнитися на 207,5 мільйонів гривень. 

    Освіту Юлія Федів отримала у Бременському університеті Німеччини. Після повернення в Україну працювала у культурному менеджменті, керувала соціальними проектами в Німецько-українсько-польському товаристві та була співробітницею Українського центру культурних досліджень.

    Останнім часом очолювала українське бюро програми ЄС «Креативна Європа».

    На посаду претендували ще 12 спеціалістів. Серед них Лілія Гомольська - викладач Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, Ярослав Александров-Чикилевський -  член наглядової ради Національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької, Тетяна Білецька - експертка з питань культурної політики, Іштван Геді - директор Українського центру мистецтв, Катерина Єгорова - член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

    Український культурний фонд створили рік тому для підтримки конкуретноспроможного українського культурного продукту. Фонд забезпечує відбір, фінансування та моніторинг виконання мистецьких проектів. 

    Джерело: Громадське

    Мінкульт культура Марина Порошенко
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