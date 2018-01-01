Директором Українського культурного фонду обрали юристку Юлію Федів
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На посаду претендували ще 12 спеціалістів
Виконавчим директором Українського культурного фонду обрали юристку-міжнародницю Юлію Федів.
Члени наглядової ради фонду на чолі з Мариною Порошенко віддали на користь претендентки шість голосів із семи можливих.
Фонд у поточному році має поповнитися на 207,5 мільйонів гривень.
Освіту Юлія Федів отримала у Бременському університеті Німеччини. Після повернення в Україну працювала у культурному менеджменті, керувала соціальними проектами в Німецько-українсько-польському товаристві та була співробітницею Українського центру культурних досліджень.
Останнім часом очолювала українське бюро програми ЄС «Креативна Європа».
На посаду претендували ще 12 спеціалістів. Серед них Лілія Гомольська - викладач Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, Ярослав Александров-Чикилевський - член наглядової ради Національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької, Тетяна Білецька - експертка з питань культурної політики, Іштван Геді - директор Українського центру мистецтв, Катерина Єгорова - член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Український культурний фонд створили рік тому для підтримки конкуретноспроможного українського культурного продукту. Фонд забезпечує відбір, фінансування та моніторинг виконання мистецьких проектів.
Джерело: Громадське