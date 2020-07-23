«Готові йти на ризики»: у МОЗ розкрили особливості роботи шкіл з 1 вересня



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Головний санітарний лікар України розповів про особливості навчального процесу в умовах пандемії

Школи будуть працювати до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в «червону» зону

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю «Українському радіо», як працюватимуть школи у новому навчальному році.

Ляшко уточнив, що школи будуть працювати до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в «червону» зону – тоді заклади закриваються на період, поки відбувається карантин.

«Певні рекомендації до того, як працюють школи в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах, будуть. Зараз ми їх узгоджуємо з Міністерством освіти для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватися. Ми не хочемо писати норми, які потім не можна виконати з урахуванням навіть того, що не можна зобов’язати учнів впродовж шести уроків перебувати в масках в залі. Ми готові йти на ризики, щоб забезпечити навчання дітей та управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину», – сказав санітарний лікар.

При цьому Ляшко не виключив поділу предметів за форматом їх вивчення.

«Можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, а якісь, перебуваючи в школі. Втім, ми повинні розуміти також, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції. Батьки, які працюють, відводячи дитину до школи, мають певний час, коли вони йдуть на роботу і виконують свої професійні обов’язки. Дитина в цей час перебуває під наглядом вчителів в освітньому процесі. Як тільки ми переходимо на певну дистанційну освіту, то з дитиною повинен хтось перебувати вдома. Це буде впливати на можливість сім’ї адекватно працювати і поповнювати сімейний бюджет», – пояснив він.

Напередодні у Міносвіти пояснили, у яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня.

Нагадаємо, що МОЗ розглядає можливість навчання школярів у дві зміни.

Раніше стало відомо, що уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Крім того, Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази.