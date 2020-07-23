  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    У Міносвіти пояснили, у яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня

    • Розсилка
    1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів&nbsp;&laquo;червоної&raquo; зони - У Міносвіти пояснили, у яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня
    1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів «червоної» зони

    Для того, щоб з 1 вересня діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними, заявили у Міносвіти

    Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів «червоної» зони.

    Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook.

    «Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Тільки у «червоній» зоні передбачено заборону відвідування закладів освіти. У всіх інших випадках учні йдуть до школи! Для того, щоб з 1 вересня наші діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними», – пояснила вона.

    Нагадаємо, що МОЗ розглядає можливість навчання школярів у дві зміни

    Раніше стало відомо, що уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік

    Крім того, Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази. 

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Міністерство освіти і науки діти освіта школа навчання Україна карантин учні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ