У Міносвіти пояснили, у яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня



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1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів «червоної» зони

Для того, щоб з 1 вересня діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними, заявили у Міносвіти

Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів «червоної» зони.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook.

«Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Тільки у «червоній» зоні передбачено заборону відвідування закладів освіти. У всіх інших випадках учні йдуть до школи! Для того, щоб з 1 вересня наші діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними», – пояснила вона.

Нагадаємо, що МОЗ розглядає можливість навчання школярів у дві зміни.

Раніше стало відомо, що уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Крім того, Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази.