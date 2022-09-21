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Юпітер максимально наблизиться до Землі: коли це можна буде побачити

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Юпітер максимально наблизиться до Землі: коли це можна буде побачити
Юпітер можна буде розгледіти у бінокль
фото: NASA, ESA, А. Саймон (Центр космічних польотів Годдарда) і М. Х. Вонг (Каліфорнійський університет, Берклі)

Юпітер досягне протистояння, максимально наблизиться до Землі за 59 років

Юпітер досягне протистояння та максимально наблизиться до Землі за 59 років. Найкраще планету буде видно всю ніч на понеділок, 26 вересня. Про це йдеться у блозі NASA.

Протистояння Юпітера відбувається кожні 13 місяців, завдяки чому планета виглядає більшою та яскравішою, ніж в будь-яку іншу пору року.

Цього року Юпітер також максимально наблизиться до Землі за останні 59 років. Це відбувається через те, що Земля і Юпітер не обертаються навколо Сонця по ідеальних колах, тобто планети проходитимуть повз одна одну на різних відстанях протягом року.

Під час свого найближчого наближення Юпітер буде приблизно на відстані 367 мільйонів миль від Землі. В останнє приблизно така ж відстані спостерігалася у 1963 році. У найвіддаленішій точці Масивна планета знаходиться приблизно на відстані 600 мільйонів миль від Землі.

Дослідники NASA кажуть, що у хороший бінокль має бути видно смуги (принаймні центральну смугу) і три-чотири супутники Галілея. Однією з ключових потреб буде стабільне кріплення.

Щоб більш детально побачити Велику червону пляму Юпітера та смуги вчені рекомендують використовувати більший телескоп – 4-дюймовий або більший телескоп і деякі фільтри в діапазоні від зеленого до синього покращили б видимість цих функцій.

У бінокль або телескоп супутники Галілея повинні виглядати як яскраві точки по обидва боки від Юпітера під час протистояння.

За словами дослідників, ідеальне місце для перегляду буде на великій висоті в темному та сухому місці.

Вигляд має бути чудовим кілька днів до і після 26 вересня, завіряють в NASA.

До слова, еосмічний апарат NASA «Юнона» зняв планетарні бурі на Північному полюсі Юпітера. Це явище нагадує піцу пепероні.

Теги: космос земля університет

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