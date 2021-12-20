Космічний зонд записав звук атмосфери супутника Юпітера

Аудіозапис записаний під час прольоту повз Ганімед під час польоту до Юпітера

Аудіозапис «пропонує драматичну подорож»

Космічний апарат NASA спромігся записати звук прольоту повз супутник Юпітера Ганімед. Про це пише Jet Propultion Laboratory.

«Аудіозапис, записаний під час прольоту повз Ганімед під час польоту до Юпітера, пропонує драматичну подорож», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що для запису NASA скористалося технологією Waves, яка записує електричні та радіохвилі, що виробляються у магнітосфері Юпітера.

«Їх частоту було перетворено в аудіо, аби створити звуковий ряд», – пояснює ЗМІ. Наразі науковці аналізують аудіозапис, намагаючись створити певну модель.

Jet Propultion Laboratory зазначає, що під час найближчого прольоту апарату «Джуно» до Ганімеду – упродовж 34-ї подорожі навколо Юпітера – космічний апарат перебував на відстані 1038 км від поверхні супутника та рухався на швидкості 67 000 км\год.

Нагадаємо, вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (відео).