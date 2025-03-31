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Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили

Цього року університет відкриває набір на 19 бакалаврських і 20 магістерських програм

Приватний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка» оголосив про старт вступної кампанії 2025 року. Особлива увага буде приділена підтримці ветеранів: всі вони без винятку можуть вступити до вишу за спрощеною процедурою можуть усі без винятку ветерани. Для цього потрібно лише пройти онлайн-співбесіду. Цей крок є частиною стратегії компанії «Метінвест» Ріната Ахметова, яка спрямована на підтримку ветеранів та їх інтеграцію у всі аспекти цивільного життя.

Цього року університет відкриває набір на 19 бакалаврських і 20 магістерських програм, а також 5 напрямів аспірантури. Серед бакалаврських програм – металургія, гірництво, матеріалознавство, автоматизація, комп’ютерні науки, охорона довкілля, інжиніринг механічного обладнання та електросистем, бізнес-аналітика, зварювання, безпека праці тощо.

Серед головних переваг – гнучкий графік навчання, стипендіальні програми найкращим студентам, можливість проходити стажування за кордоном, а також практика та працевлаштування на підприємствах Метінвесту.

Окрім здобуття вищої освіти на умовах контракту, є можливість навчатися на замовлення Метінвесту, що дає змогу студенту здобути освіту за кошти замовника, не витрачаючи власних фінансів. Компанія покриває витрати на навчання для своїх співробітників і їхніх дітей, а також для студентів, готових працювати на виробництвах компанії протягом навчання і після нього.

У Метінвест Політехніці навчання поєднує онлайн-лекції з офлайн-практикумами: студенти проходять стажування на підприємствах Метінвесту в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. Найкращі з них отримують можливість стажуватися на закордонних виробничих майданчиках компанії, що відкриває перспективи кар’єрного зростання та впровадження найкращих міжнародних практик в Україні.

Нагадаємо, у минулому році виш обрало понад 130 майбутніх бакалаврів, а також понад 75 магістрів та аспірантів. Серед вступників – 26 ветеранів війни, співробітники підприємств Метінвесту та захисники маріупольського комбінату «Азовсталь».

Раніше Метінвест Політехніка став першим українським університетом, який приєднався до міжнародної програми Vision Zero, яка спрямована на створення безпечного та здорового робочого середовища. У рамках цієї ініціативи студенти університету вже працюють над проєктами, що допомагають адаптувати концепцію нульового травматизму до умов надзвичайних ситуацій.

Теги: бізнес студенти металургія університет

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