Стрімке зростання цін в Україні. Українські ритейлери відзвітували про ріст доходів

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі

Майже 10 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу

Згідно з індексом «Опендатабота», на 17% зріс сумарний дохід компаній у сфері роздрібної торгівлі торік – до 529,24 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.

Зазначається, що незмінним лідером за доходом третій рік поспіль залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх лідерів. Водночас за прибутком мережа посіла друге місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми.

Тим часом лідером за прибутком стала «Аврора» – 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла третє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з гуртової на роздрібну торгівлю.

Дохід топ-10 ритейлерів фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, у лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Серед сирих харчових продуктів, які подорожчали на 13%, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Як повідомлялося, економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП у 2025 році становить 2,9%, а у 2026 році – 3,2%. Реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня. Згідно з прогнозами у 2025 році інфляція становитиме 12,5%, а у 2026 році знизиться до 6,5%.

До слова, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою.