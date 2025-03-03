Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося

Університет відсторонив від викладання професора після звинувачень у домаганнях

Етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на студентський уряд ЛНУ.

На другому засіданні журналістка Катерина Родак, яка першою публічно заявила про домагання з боку Лося, виступила з промовою, у якій згадала листи інших колишніх студентів, які звернулися до неї з подібними свідченнями сексуальних домагань з боку викладача.

Так, після перерви та закритої частини засідання голова комісії рекомендував очільнику університету Володимиру Мельнику звільнити Йосипа Лося на підставі численних звернень від студентів.

Нагадаємо, перше засідання етичної комісії відбулося 27 лютого. Тоді частина викладачів підтримала Лося, а сам професор заявив, що звинувачення у домаганнях є способом «дискредитації університету».

До слова, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, було відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

«Главком» також повідомляв, що звинувачення у сексуальних домаганнях було висунуто й проти художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи», де жінки розповідали про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. А у Національній поліції розповіли про «тривожні дзвіночки», на які треба звернути увагу у подібній ситуації.