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Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

glavcom.ua
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Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг
Зростання цін на молочну продукцію стало серйозним викликом для українських споживачів
фото ілюстративне

Ціна на молочні продукти в Україні деколи перевищила європейські цінники

За останні роки ціни на молочну продукцію в Україні зазнали значного зростання, що стало наслідком низки економічних, соціальних та геополітичних факторів. Водночас на цьому фоні молочні заводи корпорації Roshen змогли збільшити свої виторги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.ua та дані YouControl.

Зростання цін на молочну продукцію стало серйозним викликом для українських споживачів, а для виробників молочної продукції ситуація виявилася неоднозначною. З одного боку, зростання цін дозволило компенсувати частину витрат, з іншого – зниження попиту на внутрішньому ринку змусило багатьох шукати нові можливості для експорту.

Молочні заводи експрезидента України Петра Порошенка Roshen похвалилися динамікою розвитку. На фоні повномасштабної війни Росії проти України, енергетичної кризи, інфляції та світових тенденцій у сезонних скороченнях в інших країнах, українські виробники примножили капіталізацію.

Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг фото 1

За даними Forbes, виторг Вінницького молочного заводу Roshen у 2024 році зріс на 20,5%, до 4,3 млрд грн. Прибуток зріс на 13,3%, до 226,7 млн грн. Виторг заводу у 2023 році становив майже 3,6 млрд грн.

Також прибутки зросли і на провідних кондитерських підприємствах Roshen. Зокрема, виторг ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», основної компанії із групи, у 2024 році зріс на 17,4%, до 37,3 млрд грн. Прибуток зріс на 15,1%, до 6,4 млрд грн. Виторг за 2023 рік становив 31,8 млрд грн.

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» торік збільшило виторг на 7,2%, до 2,7 млрд грн. Компанія вийшла зі збитку в 14,7 млн грн у прибуток 8,2 млн грн. Виторг фабрики 2023 року становив 2,6 млрд грн.

Виторг ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2024 році зріс на 15,3%, до 1,4 млрд грн. Прибуток компанії знизився на 38,7%, до 6,9 млн грн. Виторг фабрики 2023 року становив майже 1,3 млрд грн.

Виторг ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» торік зріс на 3,3%, до 434,4 млн грн. Прибуток компанії зріс на 58,6%, до 14,9 млн грн. Виторг Кременчуцької фабрики у 2023 році становив 420 млн грн.

Водночас виторг ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» у 2024 році впав на 49%, до 287,9 млн грн. Збиток компанії зріс на 394,2%, до 131,1 млн грн. Виторг комплексу 2023 року – 565,5 млн грн.

Ціни на молочну продукцію Roshen в Україні наближаються до європейських рівнів, тоді як купівельна спроможність українців суттєво нижча. Компанія не утримує більш доступні ціни для свого внутрішнього ринку.

Наприклад, середня ціна пачки масла жирністю 72,5% (180 г) у лютому 2025 року становила 115 грн. За даними Держстату, ціни на масло в Україні зросли на 32,2% за останній рік. У Німеччині пачка масла (250 г) коштує від 2,39 євро (приблизно 100 грн). У Польщі ціна стандартної упаковки масла (250 г) становить близько 8 злотих (приблизно 70 грн).

Згущене молоко Roshen в Україні коштує в середньому близько 60-80 грн за банку (400 г), залежно від регіону та магазину. Згущене молоко в Німеччині – від 2 до 3 євро (80-120 грн), залежно від бренду та країни.

Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 202 найбільших приватних компаній України від Forbes Ukraine. Кінцевий бенефіціар юридичних осіб Roshen – Олексій Порошенко, син Петра Порошенка. Крім українських фабрик до складу Roshen входить Клайпедська кондитерська фабрика у Литві та Bonbonetti Choco Kft в Угорщині.

Раніше «Главком» порівняв молочні продукти в Україні та Нігерії. Ціни на молочні продукти в Нігерії, порівняно із Україною, точно «кусаються», але це зумовлено багатьма чинниками. До того ж ця продукція банально не популярна там так, як в Україні.

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Теги: Рошен бізнес продукти завод Україна

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