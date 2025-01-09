Боротьба з ухилянтами в аспірантурі. Заступник Лісового назвав результати

Винницький: Було прийнято рішення, що вступ в аспірантуру буде виключно на бюджетні місця і міністерство подвоїло їхню кількість з 3 тис. до 6 тис., але тільки в системі МОН

«Ми дуже швидко зрозуміли, що аспірантуру починають використовувати не за призначенням. І це велика проблема»

Після прийняття у травні закону про мобілізацію кількість охочих іти в аспірантуру різко підскочила: від звичайних 10 тис. до 93 тис абітурієнтів. В інтервʼю Lb.ua заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький пояснив, що тоді відразу стало зрозуміло, що аспірантуру починають використовувати не за призначенням.

«Це велика проблема. Тому що фактично відбувається делегітимізація аспірантури. А це надзвичайно важливий елемент підготовки майбутніх викладачів, це те, як ми розвиваємо систему вищої освіти. Тож нам треба було швидко приймати рішення. Але державна машина така, що швидко приймати рішення не завжди легко. Тому, на жаль, це відбулося фактично в переддень вступних випробувань», – розповів Винницький.

За його словами, було підвищено мінімальний бал для тесту з загальної навчальної компетентності – складова Єдиного вступного іспиту, який є фактично допуском до вступних випробувань в аспірантуру – зі 150 до 160. «Можна сказати, що це неправильна цифра і так далі, але результатом цього було те, що з 93 тис. вступників у нас раптом стало 20 тис. вступників», – підкреслив заступник міністра.

Також Винницький пояснив, що навчання в аспірантурі за контрактом в минулому «найчастіше не було про дисертацію», а про купівлю посвідчення

«Я поясню логіку. Аспірантам у середньому 24-25 років. Це вік, коли людина вже переважно не живе вдома, закладає сім’ю, відповідно їй треба за щось жити. Якщо вона досліджує, ходить на пари, робить усі речі, які має робити, то як вона, крім того, за це ще й платить? Я розумію, що аспірантська стипендія не дуже висока – 8 тис. грн, але якщо ти на бюджеті, ти маєш хоча б якийсь засіб для існування», – розтлумачив заступник міністра.

Відповідно, було прийнято рішення, що вступ в аспірантуру буде виключно на бюджетні місця і міністерство подвоїло їхню кількість з 3 тис. до 6 тис., але тільки в системі МОН.

«Зрештою, розподілені ці місця на дві третини на інженерні спеціальності. Так, велика кількість людей, які вступили, — це чоловіки 25+. Це правда. Але на інженерних спеціальностях ці люди працюють над розробками, які безпосередньо пов'язані з оборонним комплексом», – наголосив Винницький. Він додав, що пишається тим, як усе вийшло, однак не пишається методами, тому що це було зроблено «в авральному порядку і в останні хвилини».

Нагадаємо, влітку 2024 року стало відомо, що Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє міністр освіти Оксен Лісовий.

«Жага до знань – це чудово. Фіктивне навчання – ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024. ЄВІ – (Єдиний вступний іспит - ред.), залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК (Тест загальної навчальної компетентності - ред.) – 160. І ця частина є обовʼязковою для вступу в аспірантуру. Іноземна мова стає обовʼязковою для вступу до магістратури, але необовʼязковою для вступу до аспірантури», – зазначив міністр.

За його словами, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.