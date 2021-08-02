Навчальний рік не за горами, а в Києві вакцинувалися лише 57% педагогів

Столична влада закликає працівників освіти не зволікати та вакцинуватися

На сьогодні у Києві вакциновано 88 595 працівників столичних навчальних закладів, а це лише 57%. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Посадовець зазначив, що вакцинація працівників столичної галузі освіти – один з важливих елементів підготовки до нового навчального року.

«Працівники закладів шкільної та дошкільної освіти найбільш вразливі до захворювання на коронавірус. Це зумовлено великою кількістю контактів та тим, що значна їх частина – літні люди. Сьогодні наше завдання охопити вакцинацією максимальну кількість працівників, і таким чином вберегти їх від важкого перебігу захворювання. Місто створило усі умови для того, щоб працівники освіти мали змогу щепитися. Тож, не зволікайте, вакцинуйтеся, збережіть своє здоров’я та своїх рідних», – закликав Поворозник.

За його словами, загалом за весь період вакцинальної кампанії столиця залишається лідером вакцинації проти Covid-19 у країні – станом на 2 серпня вже зроблено 849 361 щеплення. Першу дозу вакцини вже отримали 557 577 осіб, другу – 291 784.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також – у 21 міні-вакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Щеплення проводиться вакцинами CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, та Spikevax Moderna. Також проводиться щеплення вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech – лише особам віком від 60 років.

Крім того, в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві відкрився центр масової вакцинації проти Covid-19. У центрі щеплюють вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.



