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Студенти зможуть отримувати гранти на навчання через «Дію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Студенти зможуть отримувати гранти на навчання через «Дію»
Сума гранту визначається індивідуально для кожного вступника
фото з відкритих джерел

Студенти зможуть щорічно отримувати від 15 тис. грн і більше протягом навчання у виші

Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Студенти зможуть щорічно отримувати від 15 тис. грн і більше протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через портал державних послуг «Дія». Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

Система грантів на вищу освіту – це поширена світова практика, яка діє в США та Європі. У центрі системи вищої освіти – студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише через наявність бюджетних місць.

«Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант – це свобода вибору спеціальності для дитини», – сказав Федоров.

Натомість для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію.

«Адже більше студентів – більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників», – каже він.

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Хто може отримати грант

Як зазначає Міністерство освіти і науки, отримати грант може вступник, який:

  • вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;
  • вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;
  • має результати Національного мультипредметного тесту (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Як визначається сума гранту

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності:

  • вступники з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 15 тис. грн.
  • вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тис. грн.

Розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

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Зокрема, для деяких спеціальностей не передбачено гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).

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Нагадаємо, цього року вступники до закладів вищої освіти матимуть змогу подати до 15 заяв, їхній прийом починається з 19 липня.

Раніше уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

До слова, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

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Теги: навчання Міністерство освіти і науки Михайло Федоров студенти грант освіта університет

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