Студенти зможуть отримувати гранти на навчання через «Дію»

Студенти зможуть щорічно отримувати від 15 тис. грн і більше протягом навчання у виші

Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Студенти зможуть щорічно отримувати від 15 тис. грн і більше протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через портал державних послуг «Дія». Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

Система грантів на вищу освіту – це поширена світова практика, яка діє в США та Європі. У центрі системи вищої освіти – студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише через наявність бюджетних місць.

«Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант – це свобода вибору спеціальності для дитини», – сказав Федоров.

Натомість для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію.

«Адже більше студентів – більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників», – каже він.

Хто може отримати грант

Як зазначає Міністерство освіти і науки, отримати грант може вступник, який:

вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати Національного мультипредметного тесту (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Як визначається сума гранту

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності:

вступники з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 15 тис. грн.

вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тис. грн.

Розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Зокрема, для деяких спеціальностей не передбачено гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).

Нагадаємо, цього року вступники до закладів вищої освіти матимуть змогу подати до 15 заяв, їхній прийом починається з 19 липня.

Раніше уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

До слова, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.