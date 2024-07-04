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Цьогоріч 90% вступників до аспірантури – чоловіки: Міносвіти повідомило деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цьогоріч 90% вступників до аспірантури – чоловіки: Міносвіти повідомило деталі
МОН: «Для уникнення чинника несправедливості цього року збільшено кількість бюджетних місць до 7 тис. – саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щорічно до 2022-го»
фото з відкритих джерел

Для вступників на контракт залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми, які не дають відстрочку від мобілізації

В Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти і науки.

У Міносвіти зазначили, що цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 тис. охочих, із них 91,5 тис. – це чоловіки у віці 25-60 років, які вже мають ступінь магістра.

Журналісти запитали, чи не вважає відомство несправедливим зупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які вступають до аспірантури не заради відстрочки від служби в армії. У МОН відповіли, що для уникнення чинника несправедливості цього року збільшено кількість бюджетних місць до 7 тис. – саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щорічно до 2022-го.

Там нагадали, що для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми, які не дають відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році.

Заступник міністра розповів, що нові іспити запроваджують для того, аби перевірити, що вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням. 

До слова, чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. 

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Теги: Конституція освіта навчання університет правила

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