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Міноборони вдосконалює підготовку військових фахівців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони вдосконалює підготовку військових фахівців
Військовослужбовці під час навчання
фото з відкритих джерел

Генштаб ЗСУ розробить та затвердить каталог військово-професійних компетентностей для військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу

Міністерство оборони затвердило наказ № 405/нм, який унормовує організацію підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу у військових вишах та закладах фахової передвищої військової освіти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, з 2024-2025 навчального року підготовка військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу, буде здійснюватися за освітньо-професійними програмами для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр офіцерського складу тактичного, оперативного та стратегічного рівня у поєднанні з курсами професійної військової освіти (курси L-1-L-4), а також за освітніми програмами курсів L-1C-L-5.

Міноборони покращило підготовку військових фахівців
Міноборони покращило підготовку військових фахівців
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Наказом передбачено можливість підготовки на курсах професійної військової освіти на основі вже здобутого ступеня вищої освіти.

Натомість сержантський і старшинський склад проходитиме підготовку за освітньо-професійними програмами для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр та фаховий молодший бакалавр у поєднанні з курсом професійної військової підготовки (курс лідерства середнього рівня).

До 30 липня 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України розробить та затвердить каталог військово-професійних компетентностей для військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

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Теги: військові освіта навчання Міноборони

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