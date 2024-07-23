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Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
Раніше міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня
фото: creacenter.org

Львів планує розпочати навчальний рік на 2 тижні скоріше

Депутати Львівської міської ради звернулись до уряду України з проханням дозволити самостійно приймати рішення щодо структури навчального року з врахуванням безпекової ситуації в кожному регіоні. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Як нагадує міськрада, прохання зумовлене тим, що Львів планує розпочати навчальний рік на 2 тижні скоріше, аби у разі складної ситуації зі світлом і опаленням, діти якомога більше навчались офлайн.

Також у зверненні зазначається, що органи влади ліпше розуміють специфіку своїх регіонів та здатні прийняти рішення, які будуть найбільш оптимальні для шкіл.

«На сьогоднішній день надзвичайно складно передбачити ситуацію, яка буде в осінньо-зимовий період. Не виключено, що вона може бути набагато гіршою, ніж минулого року... . За таких умов заклади освіти міста стануть повноцінними пунктами незламності для мешканців, і в такому випадку якісний освітній процес буде неможливим», – заявив голова управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

Теги: навчання школа Львів уряд

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