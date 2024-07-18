Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч

Окупанти атакували Київ безпілотником

У ніч на 18 липня в Києві лунали вибухи. Морський дрон атакував Севастополь. Байден захворів на коронавірус. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 липня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Києві

Пізно ввечері 17 липня у Києві пролунали вибухи. Після вибуху на лівому березі столиці повідомлялося про загоряння в Дарницькому районі. Однак інформація не підтвердилася. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.

«У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце», – написав Кличко.

Згодом він уточнив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА та додав, що обстеження мікрорайону триває.

«Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено», – повідомив мер Києва.

Байден захворів на коронавірус

Президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Білий дім.

«Байден отримав ревакцинацію і має легкі симптоми. Він їде до Делавера, де піде на домашній карантин, і протягом цього часу продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки», – зазначила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Особистий лікар Байдена поінформував, що в президента США нежить, кашель і загальне нездужання.

«На першому заході він почував себе нормально, але, оскільки його самопочуття не покращало, було проведено аналіз на Covid-19, результат виявився позитивним», – йдеться у заяві лікаря, поширеній Білим домом.

У Криму лунали вибухи

У ніч на 18 липня у Севастополі пролунали гучні вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Уночі мешканці міста скаржилися у соцмережах на гучні вибухи. За словами Развожаєва, гучні звуки, які було чути в місті, це відбиття спроби атаки надводного безпілотника. Так званий губернатор Севастополя заявив, що атаку було відбито, а безекіпажний катер нібито знищений.

Окрім Севастополя, вибухи лунали в Мирному та Новозерному. Пропагандистські пабліки запевняли, що на території Чорноморського району до 04:00 18 липня відбуваються навчання Міноборони РФ. За словами місцевих, у Новоозерному від вибухів повилітали шибки і нібито зникло світло.

Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти

Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня. Про це пише New York Times.

За даними видання, Лідери демократів в Сенаті і в Палаті представників Чак Шумер і Хакім Джеффріс підштовхнули партію відкласти початок процесу висунення.

Голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня, що стало поступкою демократам, які протестували проти планів розпочати голосування вже наступного тижня. Як саме організують процес голосування за кандидата від Демократичної партії США і коли він розпочнеться визначать 19 липня.

Наразі Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата, якщо він сам не вирішить відмовитися від участі. Переважна більшість із понад 4600 делегатів партійного з'їзду зобов'язані проголосувати за чинного президента в першому турі, незалежно від того, коли це голосування відбудеться.

У США засуджено росіянина за контрабанду мікроелектроніки до РФ

У США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 51-річного Максима Марченка затримали у США у вересні 2023 року. З матеріалів Мін'юсту США випливає, що росіянин керував декількома підставними компаніями в Гонконгу, де проживав постійно, — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

За версією слідства, Марченко разом із двома спільниками закуповував товари, зокрема, OLED-мікродисплеї для підставних фірм. Щоб приховати, що продукція призначалася Росії, кінцевими користувачами називалися Китай, Гонконг та інші.