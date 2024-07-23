Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови

Бугров повідомив про відновлення вивчення білоруської мови у виші

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відновиться вивчення білоруської мови. Про це на брифінгу повідомив ректор вишу Володимир Бугров.

«Білоруська мова не є лише мовою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, це є мова білоруського народу, воїнів білоруських формувань, які в складі Збройних сил України виборюють свободу і незалежність і для України, і для своєї батьківщини», – сказав Бугров.

Ректор додав, що випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.

Нагадаємо, що Київському національному університету імені Тараса Шевченка (КНУ) 15 липня 2024 року виповнилося 190 років. Про це повідомив ректор Володимир Бугров.

До слова, петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо із сайту Офісу президента.

Також Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка втрапив у гучний скандал, запросивши у свої стіни з лекцією про історію державотворення проросійського політика, народного депутата Максима Бужанського.

Стало відомо, що студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка звинувачують професора Микиту Василенка в сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення.