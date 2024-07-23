Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Ректор вишу Володимир Бугров повідомив про нововведення
фото з відкритих джерел

Бугров повідомив про відновлення вивчення білоруської мови у виші

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відновиться вивчення білоруської мови. Про це на брифінгу повідомив ректор вишу Володимир Бугров.

«Білоруська мова не є лише мовою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, це є мова білоруського народу, воїнів білоруських формувань, які в складі Збройних сил України виборюють свободу і незалежність і для України, і для своєї батьківщини», – сказав Бугров.

Ректор додав, що випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.

Нагадаємо, що Київському національному університету імені Тараса Шевченка (КНУ) 15 липня 2024 року виповнилося 190 років. Про це повідомив ректор Володимир Бугров.

До слова, петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо із сайту Офісу президента.

Також Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка втрапив у гучний скандал, запросивши у свої стіни з лекцією про історію державотворення проросійського політика, народного депутата Максима Бужанського. 

Стало відомо, що студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка звинувачують професора Микиту Василенка в сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення.

Читайте також:

Теги: університет мова Білорусь Володимир Бугров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цимбалюк заявив, що збирається перекидати відповідальність щодо слухання російської музики на інших
Вечірка з російськими піснями: Цимбалюк прокоментував скандал, у який втрапив
Сьогодні, 15:11
Один із запущених по Україні безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі
До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні
13 липня, 08:59
Латвія, Литва та Естонія проведуть синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року
Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни
10 липня, 20:40
Шанхайська організація співробітництва була заснована 2001 року
Білорусь стала повноправним членом Шанхайської організації співробітництва
4 липня, 12:27
Чиновниця наприкінці «параду» заявила, що «радість дітлахів буквально написана на її обличчях». Проте на фото помітно справжні емоції дітей, яких в дощ та канікули змусили крокувати стадіоном
У Білорусі чиновники одягли дітей у військову форму та погнали на парад
3 липня, 09:27
Упродовж 2024 року можна звернутися за податковою знижкою за 2023 рік
Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
3 липня, 08:57
Додаткові санкції проти Білорусі краще прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії
Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
1 липня, 23:43
29 червня росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району, внаслідок чого загинули семеро людей
Обвал на шахті Львівщини, атака на Вільнянськ. Головне за 29 червня
29 червня, 21:04
Буде додано й кримськотатарську мову – рідну мову кримських татар. Сьогодні вона належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO
Більше 100 нових мов: на Google-перекладач чекає масштабне оновлення
27 червня, 16:27

Суспільство

Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
«Вони у доміку». Літераторка проаналізувала, як провідні письменники реагували на смерть Фаріон
«Вони у доміку». Літераторка проаналізувала, як провідні письменники реагували на смерть Фаріон
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
50K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
36K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
7082
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6322
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua