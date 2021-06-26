Міносвіти запускає гарячу лінію «Вступна кампанія 2021»

У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України

Гаряча лінія розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня

Для консультування з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти та оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року з 29 червня працюватиме гаряча лінія Міністерства освіти і науки.

Про це розповіли у Міносвіти, повідомляє Укрінформ.

За інформацією МОН, Гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня за безкоштовним телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

У зазначені терміни прийом та оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися за електронною поштою [email protected]

Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.

Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.

ехнічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00)

+38 (044) 290-18-13;

+38 (095) 281-13-54;

+38 (067) 551-24-74;

+38 (093) 342-38-63;

[email protected]

У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України, в якій працює окрема гаряча лінія за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Нагадаємо, 19 лютого, Міністерство освіти і науки України запустило гарячу телефонну лінію психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів, аби не допустити трагічних випадків з підлітками.

Читайте також: