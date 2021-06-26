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    Міносвіти запускає гарячу лінію «Вступна кампанія 2021»

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    У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України - Міносвіти запускає гарячу лінію «Вступна кампанія 2021»

    У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України

    Фото з відкритих джерел

    Гаряча лінія розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня

    Для консультування з питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти та оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року з 29 червня працюватиме гаряча лінія Міністерства освіти і науки.

    Про це розповіли у Міносвіти, повідомляє Укрінформ.

    За інформацією МОН, Гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня за безкоштовним телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

    1624689073-622

    У зазначені терміни прийом та оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися за електронною поштою [email protected]

    Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

    Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

    Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

    Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.

    Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.

    ехнічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00)

    +38 (044) 290-18-13;

    +38 (095) 281-13-54;

    +38 (067) 551-24-74;

    +38 (093) 342-38-63;

    [email protected]

    У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України, в якій працює окрема гаряча лінія за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

    Нагадаємо, 19 лютого, Міністерство освіти і науки України запустило гарячу телефонну лінію психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів, аби не допустити трагічних випадків з підлітками.

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    Теги: Міністерство освіти і науки діти освіта
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    Міносвіти запускає гарячу лінію «Вступна кампанія 2021»