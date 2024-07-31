Міносвіти запустило гарячу лінію «Школа офлайн», де можна дізнатись про зміни у навчанні

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання

Метою проєкту «Школа офлайн» є забезпечення доступу до очної освіти якнайбільшій кількості школярів, де це дозволяє безпекова ситуація

Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію «Школа офлайн», де можна буде дізнатися, що зміниться у навчанні. Про це у середу, 31 липня, повідомляє пресслужба відомства.

«Тепер батьки, школярі, освітяни, управлінці, представники місцевого самоврядування та громадських організацій зможуть оперативно отримати інформацію про політику «Школа офлайн та дізнатися, що зміниться в навчанні», – йдеться у повідомленні.

Зателефонувавши на гарячу лінію, можна буде дізнатися про фор»ми навчання в новому році, освіту переміщених дітей і тих, що перебувають за кордоном, дистанційне навчання, навчання на ТОТ, можливості для вчителів та інші питання.

Для того, щоб зателефонувати на «гарячу лінію», потрібно:

набрати 1545,

обрати кнопку «5»

дочекатися відповіді оператора та озвучити запит оператору.

Графік роботи «гарячої лінії»:

понеділок – четвер з 9:00–17:00,

п'ятниця з 9:00–16:00.

Школа офлайн – це комплексна політика Міносвіти, її метою є забезпечити доступ до очної освіти якнайбільшій кількості школярів, де це дозволяє безпекова ситуація. А також сприяти якісній дистанційці для дітей із територій, де неможливо відновити доступ до очного навчання.

За даними Міносвіти, сьогодні майже 600 000 дітей здобувають освіту дистанційно в Україні, ще понад 390 000 – це ті діти, які перебувають за кордоном, але продовжують навчатися в українських школах дистанційно.

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконне, так як для цього не була видана відповідна постанова.