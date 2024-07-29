Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року: деталі
Федоров зазначиа, що понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном
фото з відкритих джерел

Комплексна стратегія «Школа офлайн» почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим 

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де  очний формат не можливий. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, за останні чотири роки українська система освіти зазнавала втрат, зокрема через COVID-19 та повномасштабну війну українські діти за дослідженням PISA-2022 відстають від однолітків з інших країн на два роки навчання. Просто зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління, наголосив міністр. 

Федоров зазначиа, що понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном.

«Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття», – пояснює він.

Щоб змінити ситуацію, МОН упроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», заявив Михайло Федоров. Вона почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн – повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, – підвищити якість дистанційного. 

Тим, у кого є діти, міністр радить приділити час та ознайомитися з компонентами «Школи офлайн» на сайті. «Природно, що у вас можуть виникнути запитання. За кілька днів запустимо гарячу лінію, де ви зможете отримати відповіді, якщо не знайшли їх на сайті», – додав Федоров. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконне, так як для цього не була видана відповідна постанова.

Читайте також: У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
Теги: Міністерство освіти і науки навчання освіта школа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві зруйновано корпус «Охматдиту» через російську ракетну атаку
Що коять росіяни? Розгадка проста
8 липня, 15:00
Остаточні результати дострокових виборів до парламенту Франції стануть відомими 7 липня
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
30 червня, 09:30
Росіяни атакували Харків КАБами
Атака Росії на Харків: серед поранених немовля (фото)
3 липня, 21:33
Росіяни Часів Яр перетворили у руїну
Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)
4 липня, 19:55
Одну ЗРК Patriot Україні нададуть США, ще дві – Німеччина та Румунія, а ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами
Нові Patriot і не тільки: партнери анонсували значне зміцнення ППО України
10 липня, 02:22
Раніше російські пропагандисти вже висловлювали погрози щодо руйнування ГЕС на Дніпрі
Росія готує удар по Київській ГЕС? Цинічна заява Захарової
12 липня, 16:20
Найважча ситуація з температурою повітря, окрім України, спостерігається у Румунії та Болгарії
Нещадна спека. Україна опинилася в центрі температурної аномалії
13 липня, 09:39
Республіканська партія США обрала Джей Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США
Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США
16 липня, 13:39
Зеленський відзначив особистий внесок кардинала у зміцнення співпраці між Україною та Ватиканом
Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
23 липня, 17:10

Наука та освіта

Литва зробила заяву щодо фінансування навчання українських студентів
Литва зробила заяву щодо фінансування навчання українських студентів
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року: деталі
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року: деталі
У Харкові сталася пожежа в гуртожитку одного з вишів (фото)
У Харкові сталася пожежа в гуртожитку одного з вишів (фото)
У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
У Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів
Деякі українці можуть безкоштовно здобути вищу освіту завдяки ваучеру: інструкція
Деякі українці можуть безкоштовно здобути вищу освіту завдяки ваучеру: інструкція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
55K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua