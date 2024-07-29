Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року: деталі

Федоров зазначиа, що понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном

Комплексна стратегія «Школа офлайн» почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, за останні чотири роки українська система освіти зазнавала втрат, зокрема через COVID-19 та повномасштабну війну українські діти за дослідженням PISA-2022 відстають від однолітків з інших країн на два роки навчання. Просто зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління, наголосив міністр.

Федоров зазначиа, що понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном.

«Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття», – пояснює він.

Щоб змінити ситуацію, МОН упроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», заявив Михайло Федоров. Вона почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн – повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, – підвищити якість дистанційного.

Тим, у кого є діти, міністр радить приділити час та ознайомитися з компонентами «Школи офлайн» на сайті. «Природно, що у вас можуть виникнути запитання. За кілька днів запустимо гарячу лінію, де ви зможете отримати відповіді, якщо не знайшли їх на сайті», – додав Федоров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконне, так як для цього не була видана відповідна постанова.