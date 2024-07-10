У 2014 році виїхав із Криму. Лікар з «Охматдиту», чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів свою історію

«Ставилися зверхньо». Хірург «Охматдиту» розповів про спілкування з російськими колегами перед великою війною

Хірург київської дитячої лікарні «Охматдит» Олег Голубченко в 2014 році переїхав до Києва з Криму, аби жити та працювати на підконтрольній Україні території. В інтерв'ю «Главкому» лікар розповів про те, як склалося його життя після 2014 року.

Олег Голубченко – уродженець Сімферополя, навчався хірург теж у Криму. «У 2014-му році я зробив свій свідомий вибір, де я хочу далі жити і працювати. Перебрався до Києва практично без нічого до гуртожитку. Так у Києві і залишився», – наголосив лікар.

Голубченко зауважує, що в Криму рідних людей не залишилося: батьки живуть на підконтрольній території України, сестра, яка також поїхала з Криму ще у 2009-2010 році, живе в Одесі.

«Є в Криму мій дядько, брат татів, але я не хочу це обговорювати. З тим, хто в Криму ні я, ні мої батьки не спілкуємося. Ми у 2014 році, повірте, дуже багато там залишили усього, щоби бути в Україні», – підкреслив хірург.

Лікар також розповів, що після 2014 року їздив не лише додому, в Крим, а й до Москви, так як там були медичні конференції. Однак спогади про спілкування з російськими колегами до повномасштабного вторгнення у Голубченка негативні.

«Щодо росіян, то навіть коли перетинався з ними на конференціях у Європі, вони ставилися до тебе якось зверхньо, як до малоросів. Це зневага була до мене, до будь-кого з України таке ставлення – зневага. Це я кажу про людське ставлення», – зауважив лікар.

Голубченко додав, що навіть уявити собі не міг події, наприклад, у Бучі. «Коли тільки війська купчилися на кордоні (на кордоні Росії і України перед повномасштабною війною - ред.), навчання усілякі проводилися, я припускав, що щось вони можуть вчинити, довіри не дуже багато може бути до них. Але от те, що прямо на Київ підуть мені й на думку не спадало. Казав собі, що такого не може бути, що світ висловиться. Але трапилось те, що трапилось», – сказав хірург.

Лікар також пригадав, що згодом лікував людей, яких катували росіяни під час окупації.

До слова, лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі. Фото Олега Голубченка надрукувало видання Daily Mail та потрапило на обкладинку видання The Mirror.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по «Охматдиту» було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Стало відомо, що енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.