Литва зробила заяву щодо фінансування навчання українських студентів

Група українських студентів очікує на зустріч з Володимиром Зеленським в Українському центрі

Міністерство освіти, науки і спорту Литви виділило понад 11 мільйонів євро на підтримку українських студентів у 2022-2024 роках

Міністерство освіти, науки та спорту Литви надало пояснення щодо рішення припинити фінансування навчання для нових українських студентів, які закінчили школи у Литві. Про це повідомляє LRT.

У міністерстві запевнили, що фінансування навчання українських студентів, які вступили у вищі навчальні заклади раніше, зберігається.

«Канцелярія президента не знає жодних причин, чому Литва повинна припинити підтримку навчання молодих українських юнаків і дівчат у вищих навчальних закладах країни», – заявив прес-секретар президента Литви Рідас Ясюліоніс в інтерв'ю BNS.

Зазначається, що з 2024 року українці зможуть можуть вступати до вищих навчальних закладів за загальною системою і претендувати на бюджетні місця у вищих навчальних закладах на тих самих підставах, що і громадяни Литви.

При цьому українці звільнені від іспиту з литовської мови та літератури на атестат зрілості. Конкурсні бали розраховуватимуться на основі річних оцінок чи шкільних іспитів.

Водночас литовські виші можуть приймати українців, які закінчили нелитовські школи, як іноземців, за своїми правилами.

Міністерство наголошує, що багато навчальних закладів надають додаткову фінансову підтримку українцям: оплачують навчання, виплачують стипендії та надають безкоштовне проживання. «Це рішення самих вишів, воно не обмежене міністерством», – уточнили у відомстві.

Наприклад, Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса та Університет Вітаутаса Великого продовжують повністю або частково фінансувати навчання українців, а Вільнюський університет надаватиме стипендії у розмірі 300 євро на місяць та безкоштовне проживання.

Крім того, українці можуть претендувати на різні стипендії: за освітні здобутки, соціальні стипендії, цільові виплати, а також стипендії для покриття вартості навчання на другому циклі.

Зазначається, що міністерство освіти, науки і спорту виділило понад 11 мільйонів євро на підтримку українських студентів у 2022-2024 роках.

Нагадаємо, 16 липня, з'явилася інформація про те, що уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, повідомляє LRT.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади - Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) - вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

До слова, в Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.