Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати

Навчання розпочнеться у понеділок, 2 вересня

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання.

«Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території», – сказав Шмигаль.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

розпочнеться у понеділок, 2 вересня;

завершиться 30 червня 2025 року.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.