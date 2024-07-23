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Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати
фото: з відкритих джерел

Навчання розпочнеться у понеділок, 2 вересня

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання.

«Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території», – сказав Шмигаль.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

На початку липня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що навчальний рік 2024-2025 у школах міста розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі. Під дописом Садового розгорілася справжня дискусія: частина батьків схвально сприйняла таке рішення, з огляду на далекоглядність та можливу важку зиму. Однак інша частина заявила, що у цей період люди у відпустках, і такі рішення не можна оголошувати так пізно.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

Теги: Денис Шмигаль школа

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