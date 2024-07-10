Мешканців зруйнованого житла закликають подаватись на єВідновлення: як це зробити?

Власники нерухомості, що зазнали збитків, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою єВідновлення.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, треба подати заявку через Дію, ЦНАП або нотаріуса

Внаслідок російських обстрілів 8 липня пошкоджено та зруйновано багато житлових будинків у Києві, Дніпрі, Покровську, Краматорську та Кривому Розі. Власники пошкодженої та знищеної нерухомості можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою єВідновлення. На цьому наголосила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії«Слуга Народу» Олена Шуляк.

Для цього необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкодження або знищення житла через портал або застосунок Дія, а також подати заяву на компенсацію через ті ж канали, ЦНАП або у нотаріуса. Рішення про надання компенсації буде прийнято протягом 30 днів після обстеження житла комісією. Отримати кошти можна буде на рахунок єВідновлення, відкритий в одному з банків-учасників програми. У разі знищеного житла необхідно припинити право власності на об'єкт та подати звернення про фінансування придбання житла через Дію для бронювання коштів. Нове житло потрібно придбати протягом 30 днів.

Важливо переконатися, що об'єкт зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно перед поданням заяви через ЦНАП. Для бронювання коштів на купівлю нового житла необхідно оновити застосунок Дія до останньої версії.

За останні пів року кількість заяв на компенсацію від мешканців Києва і Київщини значно зросла. Станом на 10 липня українцям вже погодили виплату за знищене і пошкоджене житло на загальну суму 7,5 млрд гривень лише по Київському регіону.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

Також повідомлялося, що крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.