Міносвіти повідомило, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах

Очільник МОН підкреслив, що відомство працюватиме з графіками уроків, зміщуючи початок занять до 10:00

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять. Про це він повідомив під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

Очільник МОН підкреслив, що відомство працюватиме з графіками уроків, зміщуючи початок занять до 10:00.

«Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями», – сказав Лісовий.

Також він зазначив, що місцеве самоврядування відповідатиме за забезпечення шкіл технічними засобами електроенергії. За його словами, їх зараз мають 30% закладів.

«У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн-навчання в пікових складних періодах», – додав міністр.

Нагадаємо, у Запорізькій області розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Вона стане частиною відомого «Січового колегіуму» – одного з найкращих освітніх закладів регіону. Про це повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

Як повідомлялося, англійська мова стала найпопулярнішим вибором серед випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

До слова, естонські 15-річні школярі показали одні з найкращих результатів на дослідженні PISA-2022. Зокрема, Естонія зберегла свої лідерські позиції серед європейських країн та продемонструвала винятково високі рейтинги 15-річних підлітків із математики, природничих наук і читання. Загалом країна увійшла до вісімки найкращих у світі. Про це повідомляє Нова українська школа.

Читайте також: Чи вводитимуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь міністра