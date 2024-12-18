В Одеській області на уроці фізкультури помер школяр

Медики констатували смерть підлітка у школі

У Березівському районні Одеської області учень 10-го класу помер на уроці фізкультури. Як повідомляє поліція Одеської області, це сталося 17 грудня.

Правоохоронці з'ясували, що підлітку стало зле на уроці фізкультури, він попросив вийти, а в коридорі впав. Учителі викликали школяру «швидку» та намагалися надати йому домедичну допомогу. Однак лікарі, які прибули на місце, констатували смерть хлопця.

Причину смерті підлітка, як зазначають поліцейські, будуть встановлювати судово-медичні експерти. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що в Ужгороді 9 березня попрощались з Георгієм Гібаловим – учнем 10-го класу, який 7 березня раптово помер під час уроку фізкультури. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради та журналіст Віталій Глагола.

Також раніше у Полтаві померла 10-річна школярка після занять на уроці фізкультури. Як повідомили у пресслужбі поліції, дитині стало зле і вона втратила свідомість.