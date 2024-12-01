Зеленський назвав ім’я політика, який має вплив на запрошення України до НАТО

Є два місяці у чинної влади США, вона має вплив на європейських скептиків вважає Зеленський

Українська сторона хотіла б рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена ще може встигнути наблизити запрошення України до НАТО. Втім, лідери Альянсу позитивно ухвалять лише консолідований сигнал. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.

Глава держави висловив сподівання, що зустріч на рівні очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі може стати вікном можливостей для України. Київ хотів би рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу.

«Але ілюзій немає. Є ті ж скептичні країни, і США на сьогоднішній день входять, на жаль, до цього списку. Не знаю, чи рекомендуватиме Байден. Але наскільки мені відомо бачення держсекретаря Блінкена позитивніше. Але є німецька сторона, угорська», – наголосив Зеленський.

Лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами НАТО, висловився президент. Втім, наступного тижня буде не остання нагода для України і в будь-якому випадку треба розраховувати на наступні кроки.

«Є два місяці у чинної влади США. Вона має вплив на тих небагатьох європейських скептиків. Я не бачу і більшість країн НАТО не бачать ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення», – додав Володимир Зеленський.

Як відомо, запрошення України до майбутнього членства в НАТО є першим пунктом плану перемоги України, з яким був ознайомлений чинний президент США Джо Байден і його наступник Дональд Трамп.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією.