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Запрошення в НАТО і посилення бойових бригад: Зеленський провів розмову з Рютте

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Запрошення в НАТО і посилення бойових бригад: Зеленський провів розмову з Рютте
Зеленський наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення бойових бригад ЗСУ
фото: Офіс президента України

Зеленський: Безпека одного є основою безпеки всіх

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. Про це президент України повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, він наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення бойових бригад ЗСУ боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору.

«Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх», - наголосив президент України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським 5 грудня заявив, що пріоритетом альянсу є збільшення підтримки України.

«Гарна розмова з президентом Зеленським услід за зустріччю міністрів закордонних справ НАТО цього тижня. Наш пріоритет – більше підтримки України. Більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів і швидше!», – написав Рютте у соцмережі X.

Нагадаємо, Генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.

Раніше повідомлялося, що Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна президент безпека системи ППО запрошення Марк Рютте

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