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Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки
Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті
фото: Офіс президента

«Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей», – заявив президент

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність рішень, які можуть бути реалізовані найближчими тижнями й місяцями заради України та всіх, хто хоче справедливого завершення війни. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

«Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо», – заявив президент.

Зеленський не навів жодних подробиць щодо того, які рішення має на увазі. Разом із тим, він розповів, що у суботу, як і щодня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема в районах проведення Курської операції.

«Я хочу подякувати нашим бригадам, які захищають позиції, які знищують окупанта. І я хочу сьогодні особливо відзначити за бої цього тижня 38-му окрему бригаду морської піхоти, 68-му окрему єгерську бригаду та 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України. Дякую вам, воїни! Дякую вам за вашу хоробрість саме на Покровському напрямку», – додав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що запрошення в НАТО має бути для України в її міжнародно визнаних кордонах. А для того, аби зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО-парасольку ту частину України, яку ми контролюємо і треба зробити це швидко, а далі вже інші території Україна може повертати дипломатично. 

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Теги: війна військові Володимир Зеленський Україна президент запрошення

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