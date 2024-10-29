Скільки предметів буде на НМТ у 2025 році: Рада ухвалила законопроєкт

Проведення Державної підсумкової атестації у наступному році у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено

Наступного року, як і в попередні роки, буде проводитись оцінювання у форматі Національного мультимедійного тесту

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 258 народних депутатів.

Так, у 2025 році відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, ступеня молодшого спеціаліста та бакалавра буде здійснюватись за результатами вступних випробувань 2022-2025 років.

Наступного року, як і в попередні роки, буде проводитись оцінювання у форматі Національного мультимедійного тесту. У тест буде включено три обов’язкові предмети – «Українська мова», «Математика», «Історія України» – та один предмет на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література».

Проведення Державної підсумкової атестації у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено. Відповідно НМТ здаватимуть лише ті випускники, хто вступатиме до закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.