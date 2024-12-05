Головна Техно Авто
search button user button menu button

Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
фото з відкритих джерел

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин

За одинадцять місяців цього року сервісні центри МВС провели 500 029 теоретичних іспитів за результатами підготовки в акредитованих навчальних закладах. Із них – 105 703 складені з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 21,1%. Про це пише МВС.

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин. На тестуванні допускається лише 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можлива через 10 днів. Цей час виділяється для того, аби кандидат у водії міг краще підготуватися. 

Після складання теоретичного іспиту, кандидат у водії може розпочати практичне навчання. Для цього необхідно обрати будь-який акредитований навчальний заклад, перелік яких розміщений на нашому сайті за посиланням. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.

Нагадуємо, для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, з собою необхідно взяти такі документи: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Читайте також:

Теги: документи автомобіль навчання іспит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також Міністерство освіти і науки України позбавило деякі університети ліцензії для провадження освітньої діяльності
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину
26 листопада, 14:47
Українська піхотна бригада навчається у Франції
У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»
15 листопада, 01:37
Ситуація на фронті 18 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
18 листопада, 00:00
Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України
План Стійкості. Повний текст виступу президента у Раді
19 листопада, 14:48
У США вирує шторм
У США вирує ураган, який вже вбив людину та спричинив відключення світла
20 листопада, 22:29
Нідерланди передали Румунії літаки
У Румунію, де тренуються українські пілоти, Нідерланди перекинули винищувачі
21 листопада, 05:35
Volkswagen продасть підрозділи в китайському Сіньцзяні
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
29 листопада, 06:00
Дмитро Саламатін очолював «Укрспецекспорт» у період з 2010 по 2011 рр.
Справа ексміністра оборони Саламатіна про розкрадання $24 млн передана до суду
29 листопада, 15:31
У навчаннях у Естонії бере участь бойова група НАТО
Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО
2 грудня, 10:26

Авто

Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
Tesla поставила на паузу виробництво Cybertruck
Tesla поставила на паузу виробництво Cybertruck
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства
Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства
В Україні може з'явитися новий дорожній знак
В Україні може з'явитися новий дорожній знак
Електричний Range Rover повністю розсекретили
Електричний Range Rover повністю розсекретили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
32K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
25K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
19K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua