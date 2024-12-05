Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин

За одинадцять місяців цього року сервісні центри МВС провели 500 029 теоретичних іспитів за результатами підготовки в акредитованих навчальних закладах. Із них – 105 703 складені з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 21,1%. Про це пише МВС.

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин. На тестуванні допускається лише 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можлива через 10 днів. Цей час виділяється для того, аби кандидат у водії міг краще підготуватися.

Після складання теоретичного іспиту, кандидат у водії може розпочати практичне навчання. Для цього необхідно обрати будь-який акредитований навчальний заклад, перелік яких розміщений на нашому сайті за посиланням. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.

Нагадуємо, для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, з собою необхідно взяти такі документи: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.