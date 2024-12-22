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Лідерка впливової організації українців Польщі пояснила, що треба робити, аби біженці поверталися в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лідерка впливової організації українців Польщі пояснила, що треба робити, аби біженці поверталися в Україну
Наталія Панченко розповіла про повернення українців з-за кордону
фото: Наталія Панченко/Facebook

Панченко: «Закордон завжди буде для українців закордоном, а дім завжди буде домом. Але…»

Голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко наголосила, що важливо створити умови, які зроблять Україну конкурентною в питаннях житла, освіти та підтримки діаспори. Тоді, за її словами, українці повертатимуться додому. Про це Панченко заявила у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

Наталія Панченко зауважила, що житло є одним із головних аспектів для повернення біженців в Україну:

«По-перше, житло, особливо для тих, хто виїхав через війну. Тут їм чужі країни надають соціальне житло. Інша можливість – придбати житло в іпотеку, що в ЄС набагато легше і реальніше, ніж в Україні. Тому якщо людина починає все з чистого аркушу і думає про новий дім, як багато хто з окупованих територій, то їм збудувати чи взяти в кредит цей новий дім легше за кордоном».

Наступною головною умовою голова організації «Євромайдан-Варшава» назвала освіту: «Освіта для дітей – дуже важлива. Чи зможе та дитина мати безкоштовну, чи недорогу, але хорошу школу і університет». 

Панченко зазначила, що Україна має стати конкурентною, попри складнощі, спричинені війною. Вона додала, що українцям завжди буде ближчим власний дім, аніж за кордон.

«Але цей величезний привілей працює в комплексі. Коли в тебе є щось інше – школа, іпотека під 3% чи 5%, плюс цей привілей робить перевагу, і людина переїжджає. Щоби українці поверталися, треба вважати українців за кордоном рівними і не розкручувати різні теорії про ухилянтів. Таких помилок більше не можна припускатися, тому що вони можуть дуже дорого вартувати», – зауважила Панченко.

Голова фонду Stand with Ukraine вважає, що створення постійного каналу комунікації з діаспорою та залучення її до планів відбудови країни допоможе повернути українців додому.

«По-перше, я б зробила постійний канал комунікації з діаспорою і зробила так, щоб вона відчувала себе частиною України. Можна зробити форум української діаспори або в Україні чи десь, зібравши по 3-5 найбільших організацій з кожної країни. Ще побудувати разом з ними в робочих групах плани з відбудови, економічного розвитку, військові. Тому що багато таких організацій, як наша, на різних ділянках закриваємо купу українських потреб», – сказала лідерка фонду Stand with Ukraine.

Панченко також звернула увагу на значення якісної освіти для дітей і важливість інтеграції українського компонента в навчальні програми за кордоном: «Дбати про дітей, які зараз пішли до польських, німецьких шкіл. У Польщі досі немає українського компоненту у школах. А в країні перебуває шалена кількість українських дітей, які не вчаться писати, читати українською мовою, не вчать історії, географії України».

Раніше виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан зауважив, що багато українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, досі не повертаються додому. Причиною цього, за його словами, є не лише безпека та відновлення інфраструктури, але й незадовільна робота деяких державних органів.

Також експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький стверджував, що відповідальність за створення умов для повернення українців з-за закордону має лежати на громадах, а не на міністерствах.

Нагадаємо, що найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.

Також майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені.

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Теги: кордон освіта житло війна Польща школа Україна Наталія Панченко українці біженці діаспора

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