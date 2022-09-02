Мовне питання у школі під час війни. Психолог дав поради батькам і вчителям

«Треба розуміти, що людина, яка залишилась в Україні, має намагатися бути українцем»

Мовне питання в Україні стоїть сьогодні, як ніколи гостро. Велика кількість українців, які весь час спілкувалися російською, активно вивчають рідну мову і намагаються спілкуватися українською. Проте найважче наразі дітям, які стикають із мовним навчанням у школі. Дитячий психолог Катерина Гольцберг дала поради вчителям, як розв'язати мовну проблему без травми для дитини та допомогти їй вивчити рідну мову.

За словами психологині, щоб дитині було легше адаптуватися можна призначити їй мовного помічника.

«Треба розуміти, що людина, яка поїхала не закордон, а лишилась в Україні, має намагатися бути українцем. Якщо ми допоможемо це зробити, їй буде легше. Чудовий варіант – призначити їй мовного помічника, але це має бути хтось із учнів – тобто рівний. Якщо це організувати у напівігровій формі, буде чудовий досвід. До слова, такий патронат може стати і основою для дружби», – порадила Гольцберг.

Але проблеми з мовним питанням виникають не лише у дітей, а й у їхніх батьків. Зокрема в батьківських чатах. Психологиня зауважила, що треба розуміти, що людина, яка не поїхала за кордон, а лишилась в Україні, має намагатися бути українцем. А інші мають ставитися до цього толерантно.

«Окрема проблема – можливість конфліктів через мовне питання у батьківських чатах. У такому випадку я пропоную чітко виписати правила спілкування у чаті та призначити модератора – скажімо, когось із батьківського комітету. Правила завжди потрібні, вони дають загальне розуміння того, що робити можна, а чого – ні. Щодо мовного питання просто у правилах можна прописати, скажімо, таке: «У чаті ми спілкуємося українською мовою, але толерантно ставимося до тих, кому поки що важко це робити та хто ще вивчає мову», – зауважила психологиня.

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