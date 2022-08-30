Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Поради психолога

Надія Клочко
glavcom.ua
Як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Поради психолога
Психологиня рекомендує провести репетицію ситуації, коли дітям треба буде спускатися в укриття
фото: nus.org.ua

«Якщо батьки розуміють, що дитина може відмовитися спускатися до укриття, то краще лишити її вдома»

Дитяча психологиня Катерина Гольцберг перед початком навчального року дала поради батькам та учителям щодо того, як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Про це вона сказала у розмові з «Главкомом».

За словами психологині, необхідно провести з дітьми навчання щодо евакуації в укриття, щоб діти краще розуміли, як вони повинні діяти у разі реальної загрози.

«Було б чудово провести з учнями репетицію ситуації, коли треба спускатися у бомбосховище, відпрацювати якісь алгоритми дій ще до того, як така ситуація настане. В ідеалі це має бути навчальна тривога, під час якої діти бачать, що відбуватиметься, кого треба слухати, що варто робити, а що не варто. Адже дитина, приміром, може розгубитися і почати телефонувати батькам. Батьки ж мають заздалегідь сказати дитині, що у цій ситуації за неї відповідає конкретний вчитель і саме до його інструкцій ти дослухаєшся. Делегувати відповідальність вчителю в очах дитини дуже важливо», – зазначила вона.

Катерина Гольцберг також зауважила, що може статися ситуація, коли дитина відмовляється йти в укриття, і вчитель має розуміти, як діяти.

«Приміром, дати можливість дитині зателефонувати батькам і запитати, що робити. Інколи під керівництвом мами дитина може зробити те, що відмовляться робити під керівництвом вчителя. Оскільки на вирішення ситуації у вчителя є лічені хвилини, він не має губитися. До слова, бувають ситуації, коли треба наполягти на тому, щоб дитина зробила те, що їй кажуть, задля її безпеки. А потім уже заспокоїти. Загалом, якщо батьки розуміють, що їхня дитина може відмовитися спускатися до укриття, то краще все ж таки лишити її вдома на «дистанційці», – сказала Гольцберг.

Психологиня також висловила думку, що з точки зору безпеки дітям краще піти до школи, бо там «вони гарантовано спуститься в укриття».

«Бо, скажімо, якщо підліток лишиться сам вдома, то не факт що він піде, особливо якщо в будинку не передбачено укриття і треба ще кудись іти», – пояснила вона.

Як відомо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.

Раніше гурт «Танок на майдані Конго» разом з дитячим психологом Світланою Ройз записали пісню-практикум «Крокуй до укриття!», щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен.

Також освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. 

Читайте також: Школа в умовах війни. Поради психолога батькам та вчителям

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна не має стати на заваді здобуттю знань
Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам
19 серпня, 14:46
Рішення про онлайн-навчання прийняли з міркувань безпеки
Влада Волині і Рівненщини прийняла важливе рішення щодо навчання: деталі
Сьогодні, 13:43
Їжу та ліхтарики має підготувати заклад освіти
Поліція дала рекомендації батькам школярів
Сьогодні, 16:35

Наука та освіта

Як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Поради психолога
Як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Поради психолога
Поліція дала рекомендації батькам школярів
Поліція дала рекомендації батькам школярів
Влада Волині і Рівненщини прийняла важливе рішення щодо навчання: деталі
Влада Волині і Рівненщини прийняла важливе рішення щодо навчання: деталі
Йти до школи чи лишатися дома? Психологиня дала пораду батькам
Йти до школи чи лишатися дома? Психологиня дала пораду батькам
Школа під час війни: в яких умовах будуть вчитися діти в столиці (фото)
Школа під час війни: в яких умовах будуть вчитися діти в столиці (фото)
Школа в умовах війни. Поради психолога батькам та вчителям
Школа в умовах війни. Поради психолога батькам та вчителям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
79K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
52K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
37K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
25K
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
22K
Держнагороду отримав журналіст, який носив футболку із сепаратистським написом

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту