Як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Поради психолога

«Якщо батьки розуміють, що дитина може відмовитися спускатися до укриття, то краще лишити її вдома»

Дитяча психологиня Катерина Гольцберг перед початком навчального року дала поради батькам та учителям щодо того, як підготувати дитину до повітряних тривог у школі. Про це вона сказала у розмові з «Главкомом».

За словами психологині, необхідно провести з дітьми навчання щодо евакуації в укриття, щоб діти краще розуміли, як вони повинні діяти у разі реальної загрози.

«Було б чудово провести з учнями репетицію ситуації, коли треба спускатися у бомбосховище, відпрацювати якісь алгоритми дій ще до того, як така ситуація настане. В ідеалі це має бути навчальна тривога, під час якої діти бачать, що відбуватиметься, кого треба слухати, що варто робити, а що не варто. Адже дитина, приміром, може розгубитися і почати телефонувати батькам. Батьки ж мають заздалегідь сказати дитині, що у цій ситуації за неї відповідає конкретний вчитель і саме до його інструкцій ти дослухаєшся. Делегувати відповідальність вчителю в очах дитини дуже важливо», – зазначила вона.

Катерина Гольцберг також зауважила, що може статися ситуація, коли дитина відмовляється йти в укриття, і вчитель має розуміти, як діяти.

«Приміром, дати можливість дитині зателефонувати батькам і запитати, що робити. Інколи під керівництвом мами дитина може зробити те, що відмовляться робити під керівництвом вчителя. Оскільки на вирішення ситуації у вчителя є лічені хвилини, він не має губитися. До слова, бувають ситуації, коли треба наполягти на тому, щоб дитина зробила те, що їй кажуть, задля її безпеки. А потім уже заспокоїти. Загалом, якщо батьки розуміють, що їхня дитина може відмовитися спускатися до укриття, то краще все ж таки лишити її вдома на «дистанційці», – сказала Гольцберг.

Психологиня також висловила думку, що з точки зору безпеки дітям краще піти до школи, бо там «вони гарантовано спуститься в укриття».

«Бо, скажімо, якщо підліток лишиться сам вдома, то не факт що він піде, особливо якщо в будинку не передбачено укриття і треба ще кудись іти», – пояснила вона.

Як відомо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.

Раніше гурт «Танок на майдані Конго» разом з дитячим психологом Світланою Ройз записали пісню-практикум «Крокуй до укриття!», щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен.

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