Мовний омбудсмен пригрозив звільненням директорам шкіл, де виникають конфлікти на мовному ґрунті

«Відповідальним за дотримання мовного законодавства є і керівник закладу освіти, і його засновник»

Освітній процес у школі повинен тривати українською мовою. Водночас, якщо в закладі освіти трапляються конфлікти на мовному ґрунті, це означає, що погано працює керівництво, і його слід замінити. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відповідальним за дотримання мовного законодавства є і керівник закладу освіти, і його засновник. Якщо ми говоримо про конкретних вчителів і нездатність директора забезпечити освітній процес українською, звичайно, ми ініціюємо звільнення або попередження чи догану такому директору», – сказав уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами Тараса Кременя, є випадки, коли керівники закладів йдуть назустріч і самі нейтралізують проблему на самому початку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так, минулого тижня в Київському торговельно-економічному університеті одна з доценток почала принижувати своїх студентів і доводити, що може розмовляти тією мовою, якою захоче. Одразу адміністрацією було прийнято рішення розірвати з нею трудові відносини», – пояснює мовний омбудсмен.

Також розголосу набула історія у львівській школі, коли на вчительку нібито почало тиснути керівництво за те, що вона просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою.

«На львівський епізод була оперативна реакція з боку керівництва міського управління освіти, і я завдячую їм за це. Вони провели роботу і з вчителями, і з директором школи та вкотре наголосили на неможливості дискримінації здобувача освіти за мовною ознакою. Якщо такі випадки, як згаданий, і трапляються, то ми чітко комунікуємо з місцевою владою та розбираємося в ситуації», – переконує Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.

Також начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк спростував інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.