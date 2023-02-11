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Мовний омбудсмен пригрозив звільненням директорам шкіл, де виникають конфлікти на мовному ґрунті

glavcom.ua
Мовний омбудсмен пригрозив звільненням директорам шкіл, де виникають конфлікти на мовному ґрунті
Керівництво закладу освіти не повинно допускати конфліктів на мовному ґрунті
фото з відкритих джерел

«Відповідальним за дотримання мовного законодавства є і керівник закладу освіти, і його засновник»

Освітній процес у школі повинен тривати українською мовою. Водночас, якщо в закладі освіти трапляються конфлікти на мовному ґрунті, це означає, що погано працює керівництво, і його слід замінити. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«Відповідальним за дотримання мовного законодавства є і керівник закладу освіти, і його засновник. Якщо ми говоримо про конкретних вчителів і нездатність директора забезпечити освітній процес українською, звичайно, ми ініціюємо звільнення або попередження чи догану такому директору», – сказав уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами Тараса Кременя, є випадки, коли керівники закладів йдуть назустріч і самі нейтралізують проблему на самому початку.

«Так, минулого тижня в Київському торговельно-економічному університеті одна з доценток почала принижувати своїх студентів і доводити, що може розмовляти тією мовою, якою захоче. Одразу адміністрацією було прийнято рішення розірвати з нею трудові відносини», – пояснює мовний омбудсмен.

Також розголосу набула історія у львівській школі, коли на вчительку нібито почало тиснути керівництво за те, що вона просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою.

«На львівський епізод була оперативна реакція з боку керівництва міського управління освіти, і я завдячую їм за це. Вони провели роботу і з вчителями, і з директором школи та вкотре наголосили на неможливості дискримінації здобувача освіти за мовною ознакою. Якщо такі випадки, як згаданий, і трапляються, то ми чітко комунікуємо з місцевою владою та розбираємося в ситуації», – переконує Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 13 січня, Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

Згодом «Главкому» в адміністрації навчального закладу повідомили, що вчительку  львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено.

Також начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк спростував інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили за прохання до учня розмовляти українською мовою.

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Теги: історія звільнення Тарас Кремінь Лариса Ніцой мова

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