Учителі змагатимуться за звання найкращого педагога року в чотирьох номінаціях

Завершилася реєстрація на всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2027», у якому змагатиметься 1 541 педагог із різних регіонів України. Учасників зареєстрували в чотирьох номінаціях: «Біологія», «Захист України», «Інформатика» та «Українська мова та література». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

У першому турі конкурсу, який триватиме з грудня 2026 року до лютого 2027-го, учасники проходитимуть кілька випробувань. Зокрема, це «Методичний експромт», «Методичний практикум», «Письмова робота», «Урок» і тестування.

Змагання відбудуться у чотирьох номінаціях. Найбільше педагогів зареєструвалися в категорії «Інформатика» – 497 осіб. На другому місці за кількістю заявок – «Українська мова та література» (493 учасники). У номінації «Біологія» змагатимуться 399 учителів, а в категорії «Захист України» – 152.

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що конкурс дає педагогам можливість продемонструвати професійні здобутки, обмінятися досвідом і представити власні напрацювання освітянській спільноті.

«Активність учасників свідчить, що конкурс залишається важливою платформою для професійного зростання, самореалізації педагогів та популяризації вчительської праці. За кожною цифрою стоїть педагог чи педагогиня зі своєю професійною історією, досвідом, наполегливістю, творчими ідеями та прагненням ділитися ними з освітянською спільнотою», – зазначили в Міністерстві освіти і науки України.

За результатами першого туру журі визначить педагогів, які представлятимуть свої регіони в другому турі конкурсу.

Раніше «Главком» писав, що українські педагоги влаштували дискусію в соцмережах щодо реального рівня зарплат у державних школах. Учителі ділилися власними виплатами, розповідали про вплив педагогічного стажу, кваліфікаційної категорії та навчального навантаження на розмір заробітку.