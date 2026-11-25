До міжнародного рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2027 увійшли 17 українських закладів вищої освіти. Найвищу позицію серед них посів Сумський державний університет, який розташувався на 733-му місці у світовому списку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну таблицю QS.

СумДУ отримав 64,4 бала зі 100 можливих. Університет зберіг першість серед українських закладів, яку здобув у попередньому виданні рейтингу. Другу позицію серед вітчизняних учасників посіла Львівська політехніка – 982-ге місце у світі та 57 балів. Третім став Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, який потрапив до групи 1051–1060.

Повний список українських університетів

Загалом до QS World University Rankings: Sustainability 2027 увійшли такі українські заклади:

Сумський державний університет – 733-тє місце.

Національний університет «Львівська політехніка» – 982-ге місце.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1051–1060.

Міжрегіональна академія управління персоналом – 1201–1250.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1201–1250.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201–1250.

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1301–1400.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1301–1400.

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1401–1500.

Харківський національний університет радіоелектроніки – 1501+.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 1501+.

Київський національний університет будівництва та архітектури – 1501+.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова – 1501+.

Сумський національний аграрний університет – 1501+.

Західноукраїнський національний університет – 1501+.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1501+.

Державний університет «Житомирська політехніка» – 1501+.

Університети, які не потрапили до першої тисячі, представлені в рейтингу діапазонами позицій. QS не оприлюднює для них загальні бали в таблиці результатів, тому порівнювати такі заклади за точними оцінками некоректно.

Які показники мають українські університети

Окрім загального місця, QS публікує оцінки за окремими напрямами. Зокрема, Сумський державний університет отримав 55,6 бала за екологічну сталість, 52,5 – за екологічну освіту та 54,5 – за екологічні дослідження.

Львівська політехніка має 78,7 бала за екологічну освіту. За екологічною сталістю її результат становить 41 бал, а за екологічними дослідженнями – 27,5.

Цікавий результат продемонструвала Міжрегіональна академія управління персоналом: за показником екологічної сталості вона отримала 67,2 бала. Це найвища оцінка серед українських університетів за цим конкретним показником на оприлюднених картках QS.

Для порівняння, середній світовий результат за напрямом екологічної сталості становить 39,7 бала. За даними QS, саме цей напрям залишається найслабшим із дев'яти складових рейтингу. Найбільші труднощі університети мають із практичним впровадженням екологічних заходів, скороченням викидів та розвитком відновлюваної енергетики.

Що саме оцінює міжнародний рейтинг

QS World University Rankings: Sustainability визначає, як університети впливають на довкілля та суспільство, а також наскільки прозоро й відповідально ними управляють. Методологія пов'язана з 17 Цілями сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Кожен показник оцінювання співвідноситься з однією або кількома цілями.

Рейтинг охоплює три основні категорії:

Екологічний вплив – 45%. Враховують екологічну освіту, наукові дослідження, сталість роботи університету, кліматичні зобов'язання та вплив випускників.

Соціальний вплив – 45%. Оцінюють рівність можливостей, працевлаштування випускників, здоров'я і добробут, якість освіти та обмін знаннями.

Університетське врядування – 10%. Аналізують прозорість управління, етичні принципи, підзвітність і залучення студентів до ухвалення рішень.

Загалом методологія передбачає дев'ять напрямів та 52 показники. Для оцінювання використовують інформацію від університетів, наукові публікації, міжнародні опитування, відкриті джерела та національну статистику.

Хто очолив світовий рейтинг

У виданні 2027 року представлені 2003 університети зі 107 країн і територій. Перше місце другий рік поспіль посів Лундський університет у Швеції. Він отримав 100 балів зі 100 можливих.

Друге місце зайняв швейцарський ETH Zurich із результатом 99,8 бала. Третім став Університет Торонто в Канаді – 99,2 бала.

За аналітикою QS, серед університетів, для яких доступні результати двох останніх видань, 789 покращили загальні оцінки, 214 отримали нижчі бали, а 11 залишилися на попередньому рівні.

Водночас із 1014 закладів, які мали порівнювані рейтингові позиції, 655 опустилися у списку, 355 піднялися, а чотири зберегли попередні місця. Це свідчить, що покращення власних показників не завжди гарантує вищу позицію: конкуренція між університетами також зростає.

Нагадаємо, у 2024 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка вперше серед українських закладів вищої освіти потрапив до Академічного рейтингу університетів світу (ARWU), відомого як Шанхайський рейтинг. Тоді до переліку увійшли 1000 університетів, а український заклад опинився в останній сотні.