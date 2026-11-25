Математик Євген Ткаченко розкритикував ініціативу підготовки 10 тис. кар’єрних радників для українських шкіл, що спричинило жваве обговорення в мережі. На його думку, замість запровадження нових освітніх посад держава має насамперед забезпечити учням безпечні умови навчання, можливість відвідувати очні уроки та гідну оплату праці вчителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Євгена Ткаченка у Facebook.

Зокрема, Ткаченко у своєму дописі поставив під сумнів доцільність масштабного запровадження кар’єрного консультування в умовах, коли частина дітей не має можливості повноцінно навчатися очно через повітряні тривоги та недостатню кількість укриттів.

«Про яку профорієнтацію можна говорити, коли діти масово не отримують навіть базової освіти через дистанційку, постійні тривоги й провалені уроки?» – написав автор.

Він також звернув увагу на проблеми з оплатою праці вчителів та облаштуванням шкільних укриттів. На його думку, першочерговими завданнями для системи освіти мають бути безпека дітей, створення умов для якісного очного навчання та гідна оплата праці педагогів.

Як приклад Ткаченко навів відвідування однієї зі столичних шкіл, де під час повітряної тривоги учні перейшли до укриття та продовжили заняття. Натомість дистанційне навчання, за його словами, не завжди забезпечує повноцінну участь дітей в освітньому процесі.

Окремо ініціативу розкритикував освітній експерт Віктор Громовий. Він звернув увагу на те, що у Швейцарії кар’єрне консультування здійснюють спеціалізовані фахівці, зокрема в кантональних центрах професійної інформації та кар’єри BIZ.

Громовий вважає, що короткострокове перенавчання шкільних учителів не може повноцінно замінити спеціалізовану підготовку кар’єрних консультантів. На його думку, українській системі профорієнтації потрібна тісніша співпраця з роботодавцями та фахівцями ринку праці.

У коментарях під дописами користувачі також висловлювали побоювання щодо додаткового навантаження на педагогів, дублювання функцій центрів зайнятості та ефективності використання коштів. Дехто припускав, що нова ініціатива може стати черговим формальним нововведенням у школах.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Водночас частина коментаторів не погодилася з критикою. Зокрема, користувачка Юлія Шакула зауважила, що профорієнтація є важливою складовою освіти, адже допомагає дітям зрозуміти власні здібності, інтереси та можливості майбутньої професійної реалізації.

«Освіта не повинна обирати між навчити і допомогти дитині визначитися. Вона має вміти робити і те, і інше», – написала вона.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

У коментарях під дописом користувачі також поділилися власним досвідом організації навчання під час війни. Зокрема, Ірина Єгорченко зауважила, що дистанційне навчання потребує значної залученості батьків або інших дорослих. Вона розповіла про досвід свого родича, якому під час онлайн-уроків допомагала бабуся: контролювала виконання домашніх завдань, перевіряла результати навчання та займалася додатковими вправами з дитиною.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Інший користувач, Ян Ткаченко, розповів про ситуацію у своїй прифронтовій громаді, де, за його словами, місцеві жителі протягом двох з половиною років намагаються домогтися будівництва протирадіаційного укриття для організації очного або змішаного навчання. Він стверджує, що попри звернення до органів влади та залучення медіа, конкретних робіт досі не розпочали.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Частина коментаторів також поставила під сумнів необхідність нових освітніх ініціатив на тлі проблем із фінансуванням. Зокрема, Олександра Кепещук зазначила, що вчителям бракує коштів на зарплати, тоді як у школах з'являються нові посади. Ольга Чудик порушила питання про те, як батькам організовувати навчання дітей, які перебувають на дистанційці ще з другого класу.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Користувач Dmyt Ryk також поставив під сумнів доцільність профорієнтації із сьомого класу. На його думку, у цьому віці школярі мають насамперед опановувати базові навчальні предмети, а детальніше знайомитися з майбутніми професіями доцільніше у старших класах. Він також розкритикував додаткове навантаження на педагогів через проходження курсів для кар’єрних радників.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Водночас Тетяна Дубинчук Хомутовська зауважила, що кар’єрні радники, за її розумінням, не будуть окремими штатними працівниками, а ці функції виконуватимуть педагоги після проходження відповідних курсів. Вона припустила, що в окремих школах на предмет «Професії» може припадати лише одна година на два тижні, а вчитель отримуватиме доплату відповідно до тарифікації.

Скриншот коментарів під дописом Євген Чикаленко / Facebook

Нагадаємо, швейцарсько-український проєкт Decide спільно з Міністерством освіти і науки України реалізує ініціативу з підготовки понад 10 тисяч кар’єрних радників для закладів загальної середньої освіти. До навчання залучать педагогів, які після проходження спеціальної підготовки допомагатимуть школярам із сьомого класу визначатися з майбутньою професією, досліджувати власні здібності та обирати подальшу освітню траєкторію.