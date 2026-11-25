Соцмережі розкритикували ініціативу через неприємні спогади про шкільну кулінарію та сумніви в доцільності таких уроків

У соцмережі Threads спалахнула дискусія навколо шкільної програми: користувачі обговорюють, чи варто повернути в розклад повноцінні уроки кулінарії для всіх учнів. Ідею навчати готувати їжу як хлопців, так і дівчат, запропонував блогер під ніком mr.food_expert, який зазначає у профілі, що працює технологом-харчовиком у ЗСУ, пише «Главком».

Ще два з половиною десятиліття тому на уроках праці хлопців вчили працювати на дерево- та металообробних верстатах і забивати цвяхи, а дівчат – вишивати та куховарити. Нині підхід змінився: на цих заняттях, які тепер називаються «технологіями», школярі здебільшого клеять поробки.

На думку автора допису, практичні побутові навички сьогодні вкрай необхідні молоді, тож шкільну програму варто адаптувати під реальні потреби життя. «А прикиньте дітям в школі ввести предмет типу «Домогосподарство» де вчити їх готувати їсти, консервувати огірки і квасити капусту. Потрібні ж такі знання як я бачу», – написав він.

Багато жінок у коментарях згадували свій неприємний досвід із уроками праці:

«Знаєте, що мене бісило у школі, коли нас вчили готувати якісь салати, закуски чи навіть торти, ми мали придбати за свої гроші інгредієнти, приготувати то все, а потім звали хлопців і вони то все жерли... З дитинства нам нав'язувати поняття, що годувати хлопців – то наш обов'язок»;

«Тааак. Мене теж бісило. Ми два уроки ліпили вареники, а потім хлопці все з'їли. Наша родина в ті часи настільки бідна була, що собі масло не могли дозволити і для школи мама шматочок купила, а я навіть одного того вареника не скуштувала. Я після тих уроків йшла додому голодна і ревіла. Так хотілось поїсти, і в кінці уроку: «Накривайте на стіл, розкладайте по тарілках, я гукаю наших чоловіків». І ми під стіночкою стояли і дивились. Нам ні дякую, ні вареничка»;

«У нас були такі уроки. І це було огидно. Але дехто навіть їв оте, що ми там наготували»;

«За всі свої 30 років життя мені ці знання не знадобилися. Нехай, консервувати огірки ще можна. А готувати – не бачу сенсу вчити такому. Кому треба навчиться по рецептах з гугла, то не щось важке чи нереальне».

Кілька користувачів мережі зауважили, що вчити готувати їсти потрібно у школі не лише дівчат, а й хлопців:

«У мене на уроках праці таке було. Але вважаю, що такі напрямки не треба розмежовувати за статтю дітей. Готувати й консервувати мають вчити всіх: і хлопчиків, і дівчаток. Так саме, як і майструвати щось, чого вчать тільки хлопців»;

«У дівчат воно і досі є. Готують, шиють. І це корисно було б і хлопцям. Бо мій син вже у восьмому класі, а все, що хлопці роблять на трудовому в нашій школі, – це пиляють лобзіком. Кожен рік. Кілька років поспіль лобзік...Скільки можна?»;

«Знання не просто потрібні, а й необхідні. І не тільки дівчатам, а й хлопцям, бо це база самообслуговування, якою мають оволодіти всі, незалежно від статі. Не думаю, що варто вчити квасити капусту, але зварити макарони, посмажити яєчню і випрати речі має уміти кожен. А то виростають побутові інваліди...»;

«Добре, що ви написали дітям, а не дівчаткам. Бо я б хотіла, щоб такому вчили і хлопців. А дівчат корисно навчити цвяхи забивати, шпаклювати, паяти».

Кілька коментаторів зауважили, що за кордоном є такі уроки:

«У Швеції такий предмет є – домашня економіка. Там і готувати вчать, і рахунки сплачувати, і пралку закладати, і сушити. Все, що треба робити по дому у дорослому віці»;

«У Німеччині є, і я рада. У мене хлопці. У сьомому класі готують всі, незалежно від статі, також є урок, де вони ходять в різні супермаркети і порівнюють ціни, працювати руками теж будуть всі»;

«Доньку в українській і у норвезькій школах вчили готувати. Готували всі разом – і дівчата, і хлопці».

Деякі користувачі інтернету вважають, що у школі треба вчити не готувати їжу, а іншим речам:

«Краще вчили б як міняти розетку, правильно прочистити сток в раковині, або що робити, якщо стався протік води. Та іншим таким необхідним побутовим речам»;

«Дітей треба вчити заробляти гроші, а навчитися вести побут і так життя навчить. Вибачте, але я мало що вмію готувати, та не вмерла з голоду, але я добре памʼятаю, як мої бабусі і мама крутили-готували і літом і зимою, та зарплата від цього більшою не ставала, грошей в сімʼї так і не було. А от вивчити пару іноземних мов не завадило б дітям»;

«Краще фінансова грамотність та сексуальна освіта. А готувати їжу навчитися достатньо увімкнути ютуб»;

«Треба добавити предмети з фінансової грамотності, діловодства, навчати виживати у суспільстві та грамотності спілкування, розвивати критичне мислення. Як я вдячна дирекції своєї школи, що нас не ділили за гендером, і на уроках праці я навчилася працювати з паяльником, рубанком, фуганком і т.д. А ось цих ваших салатів вистачає в дорослому житті».

Як писав «Главком», що у мережі розгорілася ще одна освітня дискусія: батьки сперечалися, куди краще віддавати дитину – у приватну чи державну школу. Ще одна популярна батьківська дискусія в Threads стосувалася того, як заохотити молодших школярів до домашніх завдань.