Міністерство оборони України оновило правила вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Зміни передбачають скасування обов'язкового медичного огляду для військовослужбовців під час вступу на навчання, розширення вікових меж для кандидатів та оновлення програм підготовки офіцерів. Нововведення передбачені наказом Міністерства оборони України від 20 жовтня 2026 року №375. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

На період дії воєнного стану військовослужбовці не проходитимуть медичний огляд військово-лікарськими або лікарсько-льотними комісіями під час вступу на навчання. Це стосується військових рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерів, які вступають до магістратури або на курси професійної військової освіти.

Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила, що нововведення має забезпечити можливість професійного розвитку для військовослужбовців, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання.

«Військовослужбовці, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання, не повинні втрачати можливість професійно розвиватися у війську. Вони мають право здобувати військову освіту, проходити фахові курси та претендувати на вищі посади. Тому на період дії воєнного стану ми скасовуємо обов’язковий медичний огляд під час вступу на навчання для даної категорії осіб», – зазначила Любов Галан.

Водночас скасування медогляду стосується лише вступу на навчання і не означає загального скасування вимог щодо придатності до військової служби. Для цивільних кандидатів проходження медичного огляду залишається обов'язковим.

Ще одна зміна стосується вікових обмежень. Під час особливого періоду на курси базової та фахової військової підготовки зможуть вступати цивільні кандидати зі ступенем вищої освіти не нижче бакалавра віком до 45 років. Раніше граничний вік для цієї категорії становив 32 роки.

Таке саме обмеження – до 45 років – встановили для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які мають відповідну освіту та вступають на підготовку для подальшого проходження служби на офіцерських посадах.

Для офіцерів граничний вік вступу залежатиме від рівня військової підготовки та майбутніх посад:

До 45 років – курс L-1C, на якому готують офіцерів до командування ротами.

До 50 років – курси L-2 та L-3. Перший передбачає підготовку до штабної роботи на рівні батальйонів і бригад, другий – до роботи в штабах армійських корпусів та об'єднаних штабах.

До 55 років – курс L-4, призначений для підготовки вищого військового керівництва до управління на стратегічному рівні.

Окремі обмеження встановили і для офіцерів, які вступають на магістерські програми. За спеціальностями «Військове управління» та «Забезпечення військ (сил)» граничний вік становитиме 50 років, а за спеціальністю «Національна безпека» – 55 років.

Міноборони також оновило систему професійної військової освіти. Тепер під час особливого періоду підготовку офіцерів на тактичному та оперативному рівнях розмежують залежно від посад, на які вони претендують.

Зокрема, на тактичному рівні передбачено окремі курси для підготовки до штабної роботи на рівні батальйону та командно-штабної роботи на рівні бригади. На оперативному рівні навчання розділять на підготовку офіцерів штабів армійських корпусів та об'єднаних штабів.

У мирний час офіцери сил оборони проходитимуть підготовку оперативного рівня на єдиному курсі в Національному університеті оборони України. Для офіцерів медичної служби таке навчання організовуватиме Українська військово-медична академія.

Окремо наказ визначає вимоги до кандидатів на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4. Для вступу необхідно мати ступінь магістра, пройти попередній оперативний рівень військової освіти та обіймати відповідну керівну посаду.

Кандидат також повинен мати військове звання не нижче підполковника, а у Військово-Морських силах – капітана 2 рангу, та бути віком до 50 років, а під час особливого періоду – до 55 років. Для направлення на навчання потрібна рекомендація за результатами службової діяльності та відповідно до індивідуального плану управління кар'єрою.

Зміни торкнулися і стратегічного курсу L-5. Тепер він призначений не лише для чинних керівників, а й для підготовки військовослужбовців та, за потреби, державних службовців до майбутнього призначення на керівні посади у сфері оборони та безпеки.

Зарахування на курси професійної військової освіти здійснюватиметься наказами керівників вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Офіцерів на магістерські програми за державним замовленням зараховуватимуть наказом керівника служби персоналу Міноборони.

Строки подання списків кандидатів також визначені окремо. Для курсів базового та фахового рівнів списки подаватимуть до 15 травня року вступу, а під час особливого періоду – не пізніше ніж за п'ять діб до початку навчання. Для курсів L-1C, L-2, L-3 та L-4 списки необхідно подавати не пізніше ніж за місяць до початку навчання.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі на базі Інституту Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».