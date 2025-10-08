Головна Країна Наука та освіта
Національна академія наук провела вибори президента. Оголошено результати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Національна академія наук провела вибори президента. Оголошено результати
Абсолютна більшість науковців віддала голоси за кандидатуру Загороднього
Президентом Національної академії наук переобрано 74-річного Анатолія Загороднього

Президентом Національної академії наук став академік Анатолій Загородній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАН.

Вибори відбулися вчора, 7 жовтня. На посаду президента Національної академії наук було висунуто двох академіків – Анатолія Загороднього та Богдана Данилишина. Після презентацій та обговорення їхніх програм відбулося таємне голосування, за результатами якого Загородній отримав 608 голосів, а Богдан Данилишин – 60.

Анатолій Загородній народився 29 січня 1951 року у селищі Велика Багачка Полтавської області. У 1972 році закінчив радіофізичний факультет Харківського університету ім. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна). З того ж року працює в Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України: пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора (2002–2024).

Спеціалізується в теоретичній фізиці, фізиці плазми, математичній фізиці, зокрема працював над статистичною теорією плазмово-молекулярних систем, теорією електромагнітних флуктуацій, кінетичною теорією запорошеної плазми. Звання професора здобув у 1998 році, академіка НАН України – у 2006 році. Має декілька почесних престижних відзнак, зокрема заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена «За заслуги».

Як відомо, 7 жовтня 2020 року 426 з 637 членів НАНУ, які взяли участь у голосуванні, обрали на цю посаду 69-річного фізика Анатолія Загороднього. Формально вибори в НАН відбувалися кожні п’ять років і раніше. Але за попередні 58 років ніхто з академіків не наважився кинути рукавичку беззмінному керівнику Академії Борису Патону. Кадрова інтрига з’явилась лише тоді, коли на 102 році життя Патон таки зважився залишити посаду, а невдовзі пішов з життя.  

Теги: НАНУ

