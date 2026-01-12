Рада зареєструвала законопроєкт про заборону російської мови у приватних школах

У закладах освіти хочуть заборонити російську мову після розслідування щодо російськомовної школи при монастирі у столиці

В Україні хочуть заборонити російську мову у приватних школах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у зареєстрованому депутатами законі № 14361. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт парламенту.

У законопроєкті йдеться про заборону в приватних закладах освіти мови країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Відповідний законопроєкт зареєстрували після недавнього скандалу навколо нелегальної школи на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Голосіївському районі Києва.

«Крім офіційно зареєстрованих закладів, в Україні фіксуються випадки функціонування неліцензованих приватних закладів освіти для дітей шкільного віку, які використовують у своєму освітньому процесі російську мову. За даними журналістського розслідування «Слідства.Інфо», на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Голосіївському районі міста Києва діє нелегальна школа, яка фактично здійснює освітню діяльність без будь-яких дозвільних документів та ліцензії, з грубим порушенням державних стандартів освіти», – йдеться у пояснювальній записці. Також зазначається, що приватні заклади освіти офіційно не фіксують застосування у школах російської мови в освітньому процесі.

Також зазначається, що відповідна заборона була застосована щодо дитячих садків, але не до закладів середньої освіти. Тому це «створює правову неузгодженість між різними рівнями освіти та дозволяє приватним закладам середньої освіти використовувати російську мову як мову освітнього процесу». Також в пояснювальній записці зазначено, що ця пропозиція відповідає положенням закону «Про дошкільну освіту».

Крім цього, у повідомлення йдеться про те, що освітнім закладам заборонено обирати мову для навчання, яка була визнана мовою держави-агресора або держави-окупанта. Якщо законопроєкт ухвалять, то він набере чинності з моменту його опублікування.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови

Також повідомлялося, що в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчаються російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу.