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Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році
Найчастіше цьогоріч учні обирали такі робітничі професії: кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист
колаж: МОН

Тенденції вступу в профтехи змінилися

У жовтні завершилась вступна кампанія до профейсійно-технічних навчальних закладів. Найпопулярнішими професіями, які обирали вступники, стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

У 2024 році професійну освіту обрали понад 94 803 тис. учнів, а загалом розпочали навчання 219 тис. 438 осіб.

Обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року (88%).

За даними МОН, тенденції вступу в профтехи у 2024 році змінюються.

«Ми бачимо, як профтех все більше адаптується під запит ринку праці, а саме локального бізнесу та роботодавців. Учні все частіше обирають складні професії, як-от токар або зварник, адже бачать, що на них є попит, а профтехи в регіонах змінюються – стають все більш технологічнішими, з якісною технікою та великою кількістю партнерів серед бізнесу. Статистика щодо найпопулярніших професій це лише підверджує. Цього року ми матимемо ще +100 оновлених майстерень, які будуть мотивувати більше вступників обрати саме профтех та робітничий фах», – зазначив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Нагадаємо, 17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу від британського журналу Times Higher Education.

До слова, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення  державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) замість Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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Теги: Міністерство освіти і науки вступна кампанія професії праця робота освіта

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