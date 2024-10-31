Ексміністр освіти розповіла про навчальні втрати серед підлітків

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Чотири роки дистанційного навчання для українських студентів та учнів шкіл є надзвичайно травматичними. Про це сказала проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019) Лілія Гриневич під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Уявіть собі, в Україні є школярі, які вже закінчили початкову школу і ніколи не бачили класної кімнати та своїх однокласників», – зазначила Гриневич.

«Маємо проблему з навчальними втратами серед підлітків. Навіть дорослій людині не завжди легко змусити себе уважно слухати лекцію. Навчальні втрати накопичуються: ти не знаєш одного, потім не можеш зрозуміти іншого, і зрештою просто опускаєш руки. Опускати руки в цій ситуації не можна ні в якому разі», – додала вона.

Гриневич підкреслила, що якісна освіта потрібна кожному. І це не лише про здобуття глибоких знань у певній сфері, а й про життєву стійкість і соціально-емоційні навички, необхідні для самореалізації та розбудови країни.

«Для наших дітей, учнів та студентів повернення до навчання стало ознакою нормалізації життя. Вони щиро раділи цій нормальності та можливості спілкуватися з однолітками. Тому ми працюємо, щоб освіта не зупинялась ні на хвилину, а, навпаки, могла проєктувати майбутнє нашої країни», – сказала Лілія Гриневич.