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Ексміністр освіти розповіла про навчальні втрати серед підлітків

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Ексміністр освіти розповіла про навчальні втрати серед підлітків
Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016-2019)
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Чотири роки дистанційного навчання для українських студентів та учнів шкіл є надзвичайно травматичними. Про це сказала проректорка з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019) Лілія Гриневич під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Уявіть собі, в Україні є школярі, які вже закінчили початкову школу і ніколи не бачили класної кімнати та своїх однокласників», – зазначила Гриневич.

«Маємо проблему з навчальними втратами серед підлітків. Навіть дорослій людині не завжди легко змусити себе уважно слухати лекцію. Навчальні втрати накопичуються: ти не знаєш одного, потім не можеш зрозуміти іншого, і зрештою просто опускаєш руки. Опускати руки в цій ситуації не можна ні в якому разі», – додала вона.

Гриневич підкреслила, що якісна освіта потрібна кожному. І це не лише про здобуття глибоких знань у певній сфері, а й про життєву стійкість і соціально-емоційні навички, необхідні для самореалізації та розбудови країни.

«Для наших дітей, учнів та студентів повернення до навчання стало ознакою нормалізації життя. Вони щиро раділи цій нормальності та можливості спілкуватися з однолітками. Тому ми працюємо, щоб освіта не зупинялась ні на хвилину, а, навпаки, могла проєктувати майбутнє нашої країни», – сказала Лілія Гриневич.

Київський безпековий форум для молоді – це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.

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Теги: освіта навчання Лілія Гриневич школярі втрати

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