Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців

У 2023 році понад 275 тис. азійців та латиноамериканців отримали дозвіл на роботу в Польщі

Українці шукають кращих умов праці в інших європейських країнах

Українці досі домінують на польському ринку праці. Однак їх місце все частіше займають вихідці з інших країн. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що за останні роки найбільше зростання зайнятості зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців. Працівники з Азії та Південної Америки заповнюють прогалини в таких секторах Польщі, як промислове виробництво, сільське господарство та будівництво, якими раніше займалися переважно українці.

У 2023 році було видано понад 275 тис. дозволів на роботу для громадян Азії та Латинської Америки, що означає п’ятикратне збільшення порівняно з 2019 роком.

Видання пише, що більшість українців шукають кращих умов праці в інших європейських країнах. Наприклад, в Німеччині та Чехії. Внаслідок чого у Польщі з’явилося більше вакансій, здебільшого на сезонні та фізичні посади.

Нагадаємо, у майбутньому потреба іноземних працівників у Польщі зростатиме через скорочення кількості працездатних громадян. Кількість іноземних робітників, зареєстрованих у Системі соціального страхування (ZUS), за останні десять років значно зросла.

Також у Польщі кількість безробітних упала до мінімуму 1990 року. Про це пише Wpost, посилаючись на дані Центрального статистичного управління (GUS). Так, у Польщі значно скоротився рівень безробіття. Так мало людей без роботи, як зараз, у країні не було вже понад 30 років. Повний робочий день працюють 16 млн людей.