Андрій Мельник прокоментував чутки про призначення послом в ООН

Посол України у Бразилії не приховує, що хотів би отримати переведення

Посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.

Наразі цю посаду займає Сергій Кислиця, який працює у Нью-Йорку з лютого 2020 року. Однак, Мельник повідомив, що йому не надходила пропозиція змінити Бразилію на Нью-Йорк.

«Зі мною про це (призначення) на жодному рівні ніхто не говорив», – зазначив дипломат. Між тим він додав, що робота на посаді посла в ООН йому була би цікавою, якби така пропозиція надійшла.

До слова, днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив співробітників МЗС про намір призначити Марʼяну Бецу, Олександра Міщенка, Олександра Карасевича своїми заступниками. А Сергія Кислицю — першим заступником. В разі погодження цих кандидатур Кабміном, позиція посла України в ООН виявиться вакантною.

Нагадаємо, 20 червня 2023 року президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії. Раніше він вісім років працював послом України в Німеччині. Однак у 2022 році Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса».

Нещодавно Посол Мельник розповів, чому Бразилія мало розуміє Україну. За його словами, росіяни за останні роки були активнішими у цьому регіоні, адже інвестували ресурси та свій час.

«А ми, на жаль, були тут недостатньо присутні, бо зосередилися на інших пріоритетах – Європейському союзі і НАТО, тому цей регіон був для нас далекою периферією. І тому відновити інтерес бразильців та переконати їх у тому, що їм варто мати справу з Україною, важко. Бразилія – це інший світ. Це – інша цивілізація, галактика. Люди, нібито, виглядають, як ми з вами, але мислять зовсім інакше: вони не відчувають, для чого їм потрібна Україна», – пояснює дипломат.

Мельник зауважує, що хоч в Бразилії і розуміють, що зараз відбувається в Україні, однак вони уникають таких слів як «війна».