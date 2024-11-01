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Масштабні страйки Boeing. Керівництво йде на поступки робітникам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масштабні страйки Boeing. Керівництво йде на поступки робітникам
Керівництво Boeing боїться продовження страйку робітників
фото із відкритих джерел

Робітникам запропоновано суттєве підвищення зарплати

Американська авіабудівна корпорація Boeing пішла на безпрецедентні поступки робітникам, які страйкують. Як пише агентство Reuters, компанія запропонувала підвищити заробітну плату співробітникам на 38% протягом найближчих чотирьох років.

Голосування за новою пропозицією Boeing відбудеться у понеділок, 4 листопада. Близько 30 тис. робітників заводу корпорації на Західному узбережжі США мають вирішити, чи приймати умови компанії та припиняти страйк чи продовжувати відстоювати свої вимоги.

Усі попередні пропозиції Boeing щодо врегулювання трудового конфлікту були відкинуті профспілкою.

Нагадаємо, 19 жовтня газета The Wall Street Journal повідомляла, що корпорація досягла попередньої угоди з протестувальниками про збільшення зарплати на 35% для припинення страйку, що триває з вересня. Для затвердження угоди за неї мали проголосувати більше половини членів профспілки. Проте 24 жовтня світові ЗМІ з посиланням на Міжнародну асоціацію машинобудівників та працівників аерокосмічної галузі заявили, що співробітники заводів Boeing проголосували проти укладання контракту з роботодавцем про підвищення зарплати та продовжили страйк.

У вересні 33 тис. працівників заводів Boeing вийшли на акцію протесту після відхилення пропозиції компанії щодо збільшення зарплати. У жовтні генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявив, що на тлі складного становища компанія має намір скоротити штат співробітників на 10%, під загрозою скорочення будуть близько 17 тис. працівників Boeing.

До слова, рейтингове агентство S&P Global Ratings розглядає можливість зниження кредитного рейтингу американської авіабудівної корпорації Boeing, однієї з найбільших компаній США, до найнижчого, так званого «сміттєвого» рівня. 

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Теги: бізнес літак Boeing протест страйк робота звільнення

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