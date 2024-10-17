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Розбита шибка в дитячому садочку: Кличко повідомив про наслідки атаки дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розбита шибка в дитячому садочку: Кличко повідомив про наслідки атаки дронів
Уламок дрона впав на дитячий майданчик
фото ілюстративне

Потерпілих не виявлено

Після нічної атаки РФ у Деснянському районі Києва було виявлено уламок БпЛА. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив очільник столиці, уламок дрона впав на дитячий майданчик. «У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу», – написав Кличко.

Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили. «Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає», – додав Кличко.

Також у ніч на 17 жовтня російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. Вночі в Миколаївській області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони з відбиття ворожої атаки. Так, унаслідок атаки ворога є знеструмлення. На цей час енергетики працюють над заживленням споживачів.

Нагадаємо, у столиці та ряді областей 17 жовтня о 03:30 оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ в напрямку Києва було помічено рух ударних БпЛА. Пізніше Київська ОВА повідомила про роботу ППО в столиці.

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Теги: Віталій Кличко робота Київ дрон

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