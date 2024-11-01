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Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
Лещик працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена
фото з відкритих джерел

Колишній освітній омбудсмен привітав нову очільницю відомства та запевнив, що буде підтримувати її у складній роботі

Уряд призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Колишній освітній омбудсмен привітав нову очільницю відомства та запевнив, що буде підтримувати її у складній роботі. До цього Лещик обіймала посаду начальниці відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

«Сьогодні – рівно п'ять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсмен та Служба освітнього омбудсмена почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки – а далі все так само багато роботи і багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надії Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі», – написав Сергій Горбачов.

З 2019 року Лещик працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена. Вона брала участь у конкурсному відборі на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Освітня агенція міста Києва». А у 2021 році кандидатка входила до команди партії «Голос» у Броварах.

Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена фото 1
скріншот

Посадовиця також повідомила публічно про участь у конкурсі та запевнила, що, маючи пʼятирічний досвід, точно знає, які саме проблеми є у захисті прав. Після звільнення Горбачова Лещик активно брала участь у розв'язанні проблем, з якими звертались до служби.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

Раніше Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівня освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.

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Теги: освітній омбудсмен Кабмін уряд освіта

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